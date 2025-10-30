Most kaptuk: hamarosan gyökeresen megváltozhat a készpénzfelvétel

A Parlament Gazdasági Bizottsága megszavazta azt a törvénymódosítási javaslatot, mely lehetővé tenné, hogy az ingyenes készpénzfelvétel limitje 300 ezer forint a mostani 150 ezer helyett – derül ki Witzmann Mihály, a Fidesz országgyűlési képviselőjének közösségi bejegyzéséből.

Fotó: Daenin / Shutterstock



A politikus szerint a módosítás célja, hogy enyhítse a lakosság pénzügyi terheit, és igazodjon azok igényeihez, akik továbbra is rendszeresen használnak készpénzt. A javaslat a Gazdasági Bizottság támogatását már elnyerte, így hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet végső döntésre. A bejegyzés szerint a téma több választópolgár visszajelzése nyomán került napirendre: Witzmann elmondása alapján fogadóóráin többen is jelezték, hogy a jelenlegi készpénzfelvételi korlát sokak számára nehezen kezelhető a mindennapi életben.

A bizottsági döntéssel most egy lépéssel közelebb került a megoldás ahhoz, hogy a havi két ingyenes készpénzfelvétel – jelenleg legfeljebb 150 ezer forintig – 300 ezer forintra emelkedjen.