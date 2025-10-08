Ezeket a gyermeküléseket semmiképp ne használd: figyelmeztetést adott ki a német autóklub

Az ADAC 2025 őszi gyermeküléstesztjének részletes eredményeit majd október 21-én teszik közzé, de már most figyelmeztetik az Európában élő szülőket, hogy két népszerű, a gyermek növekedésével együtt állítható ülést életveszélyesnek nyilvánítottak. Mutatjuk, melyek ezek az autósülések!

Két gyermekülés is megbukott az ADAC tesztjén. Ezek azok. Illusztráció: Erwin Wodicka / Shutterstock

Ez a két gyermekülés már most megbukott a teszteken

Az ADAC tesztjén két, 40–150 centiméter közötti testmagasságra alkalmas ülés már most megbukott, ami azt jelenti, hogy hiába felelnek meg az európai jogi előírásoknak, életveszélyes a használatuk. A két érintett gyermekülés a Chipolino Olympus i-Size és a Reecle 360. Mindkettő komoly kockázatot jelent a gyerekekre nézve, ezért sem a használatukat, sem a megvásárlásukat nem ajánlják a szakértők.

Mi volt a gond a Chipolinoval üléssel?

A Chipolino modell tesztelése során egy 11 kilogrammos bábut ültettek be az ülésbe, menetiránynak háttal rögzítve, majd jött a szimulált ütközés. Ennek az lett az eredménye, hogy a négy csavarral rögzített ülés leszakadt az vázról, a bábu előrelendült, ami súlyos sérüléshez vezethetett volna egy valódi gyermek esetében. A gyártó szerint a modell ugyan már nem kapható, de néhány helyen még lehet raktáron!

Mi volt a gond a Reecle üléssel?

A Reecle modellnél 15 kilogrammos próbabábuval végezték el a frontális ütközéses tesztet. Ennél a modellnél az ülés forgólemeze vált le a tartószerkezetről és a bábu az üléssel együtt átpördült az autóban. Ez nagy eséllyel vezethetne valós helyzetben komoly sérülésekhez. A gyártót tájékoztatták a hibáról.

Mit tegyenek az, aki már vett ilyen ülést? Fotó: BaLL LunLa

Mit tegyenek és mit ne a szülők?

Először is fontos tudni, hogy ezek az ülések elsősorban online kaphatók, Magyarországon is, így aki mostanában tervezi gyermekülés vásárlását, lehetőleg válasszon másik modellt. Azok pedig, akik korábban vettek ilyen modelleket azonnal hagyják abba az ülés használatát és lépjenek kapcsolatba a kereskedővel.

Egyéb fontos tudnivalók a veszélyesnek ítélt ülésekről