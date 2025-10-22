Döbbenetes videó a 4,1-es magnitúdójú földrengésről, ami megrázta Csongrád térségét

A Bors is beszámolt arról a 4,1-es magnitúdójú földrengésről, amit Csongrád térségében lehetett érezni szerda hajnalban. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közlése szerint károkról egyelőre nincs hír, de aki érezte a rezgést, az biztos, hogy nagyon megrémülhetett, hiszen ijesztő tud lenni az ilyesmi.

Illusztráció / Forrás: Shutterstock/menur

Mivel nyáron volt egy rengéssorozat, így a szakemberek vizsgálják, hogy a mostaninak köze van-e azokhoz. Azt kéri az obszervatórium, hogy jelezzék a tapasztalataikat azok, akik érezték a földrengés, ugyanis ezek nagy segítséget jelenthetnek a földtani folyamatok pontosabb elemzésében – írja a delmagyar.hu.

Egy biztonsági kamerás videó is érkezett a Csongrád térségében érezhető, 4,1-es magnitúdójú földrengésről: