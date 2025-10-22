Budapesti békecsúcsDigitális Polgári KörMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Előd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Döbbenetes videó a 4,1-es magnitúdójú földrengésről, ami megrázta Csongrád térségét

földrengés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 10:06
csongrádvideó
Rémisztő lehetett átélni a földrengést Csongrád térségében.

A Bors is beszámolt arról a 4,1-es magnitúdójú földrengésről, amit Csongrád térségében lehetett érezni szerda hajnalban. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közlése szerint károkról egyelőre nincs hír, de aki érezte a rezgést, az biztos, hogy nagyon megrémülhetett, hiszen ijesztő tud lenni az ilyesmi.

Illusztráció / Forrás: Shutterstock/menur

Mivel nyáron volt egy rengéssorozat, így a szakemberek vizsgálják, hogy a mostaninak köze van-e azokhoz. Azt kéri az obszervatórium, hogy jelezzék a tapasztalataikat azok, akik érezték a földrengés, ugyanis ezek nagy segítséget jelenthetnek a földtani folyamatok pontosabb elemzésében – írja a delmagyar.hu.

Egy biztonsági kamerás videó is érkezett a Csongrád térségében érezhető, 4,1-es magnitúdójú földrengésről:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu