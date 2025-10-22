„Mintha felrobbant volna valami" – megrázó beszámolók érkeztek a csongrádi földrengésről

Sokan riadtan ébredhettek fel szerda hajnalban, ugyanis Csongrádon és a környező településeken egy 4,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg a térséget. A rengést több kilométeres körzetben érezték, és a legtöbben hatalmas dörrenésről, morajlásról és erős rázkódásról számoltak be. Bár károkról eddig nem érkezett bejelentés, az élmény valószínűleg sokakban félelmet keltett.

Földrengés Csongrád közelében – a lakosok is érezték a rengést Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

„Olyan volt, mintha felrobbant volna valami”

A legtöbben arról írtak, hogy először egy hangos robbanásszerű zajra ébredtek, amit egy pár másodperces rázkódás követett.

Előtte ébredtem fel, épp csak visszafeküdtem aludni, mikor mintha felrobbant volna odakint valami, aztán jöttek a lökéshullámok. Beleremegett az egész ház, recsegett, ropogott minden pár másodpercig

– írta közösségi oldalán Szilvia, aki szerint a csongrádi rengés erősebbnek tűnt, mint amit korábban ő már Görögországban tapasztalt.

Többen arról számoltak be, hogy a csendet hirtelen törte meg a robaj és a rázkódás: „Arra riadtam fel, mintha dőlne az öt emeletes háztömb. Plusz az a hatalmas dörrenés. Borzasztóan félelmetes volt!” – írta Attila.

„Az ágy remegett alattunk, az ablakok zörögtek”

Beszámolók szerint nemcsak a csongrádiak, hanem a környező települések lakói is érezték a fölrengést – még 20–30 kilométerre az epicentrumtól is.

Az epicentrumtól körülbelül 5 kilométerre vagyunk, én egy robbanásra ébredtem, ami átment morajlásba, és konkrétan remegett alattunk az ágy, az ablakok. Nagyon ijesztő volt

– mesélte Ágnes.

Sokan megijedtek a hajnali eseménytől. Több kommentelő arról számolt be, hogy nem tudtak visszaaludni.

A földrengés élményről beszámolt Mónika is: „Mintha egy mosógép centrifugálás közben nekiverődne mindennek. Félelmetes volt! A nyári földrengést még morajlásnak lehetett hallani, de ez borzalmasan hangos volt.”

A földregést nagy területen lehetett érezni Fotó: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda

A környező városokban is érződött a földrengés Tehát nemcsak Csongrádon, hanem Szentesen, Kiskunfélegyházán, sőt Orosházán is érzékelték a rengést.

„Felvillanyozott, hogy megtapasztaltam”

Akadtak olyanok is, akik inkább izgalommal, mintsem félelemmel élték meg az eseményt.

Első élményes vagyok, picit ijesztő volt, mert morajlást is hallottam, de amikor rájöttem, hogy földrengés volt, felvillanyozott, hogy megtapasztaltam, nem pedig átaludtam

– írta Mónika, aki Szegedi lakosként számolt be az élményeiről.