BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Dömötör névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eső után köpönyeg - szerdán változás lesz az időjárásunkban

időjárásjelentés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 06:30
időjáráseső
A hosszú hétvége nem volt irigy a csapadék tekintetében, amely a hét elejéig kitart. Szerdán végre kisüt a nap, nem kell esőtől tartanunk.

Az esős, csapadékos időjárás még kitart, de szerdán végre beköszönt a változás.

eső
Felhőktől egy ideig még nem szabadulunk, szerdán azonban már nem lesz eső, és a nap is megmutatkozik Fotó:  Pexels

Eső várható a hét elején, szerdán azonban végre kisüthet a nap

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint vasárnap a reggeli ködfoltok feloszlását követően délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre több helyen várható eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 11–16 fokot mérhetünk.

Hétfőn hajnalig sokfelé hullhat csapadék, majd felszakadozik a felhőzet, és ismét változékony, de többnyire szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet 11–12 fokig csökken.

Kedden borús időre számíthatunk, helyenként eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél sokfelé élénk, néhol viharos lehet. A nappali maximum 10–15 fok között várható.

Szerdán pedig a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre készülhetünk, eső nem lesz. A nyugatias szél olykor megélénkülhet. Délután 12–17 fok valószínű.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu