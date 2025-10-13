Gyász: tragikus hirtelenséggel, 43 éves korában elhunyt a közkedvelt edző

Döbbenetes hírt közölt az Origo, ugyanis kiderült, hogy mindössze 43 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Warren Abrahams, a walesi női rögbiválogatott egykori szövetségi kapitánya. A közkedvelt edző éppen a belga női hetesrögbi-válogatottal vett részt a Safari 7 elnevezésű tornán Kenyában, amikor megtörtént a tragédia.

⚫ Our sincerest condolences go to the family & friends of Warren Abrahams from everyone in Welsh rugby.



The former Wales Women’s head coach has died at the age of 43.



Pob cydymdeimlad i'w deulu a'i ffrindiau. 🙏 pic.twitter.com/7dOL2Vh399 — Welsh Rugby Union 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WelshRugbyUnion) October 12, 2025

A belga szövetség a hivatalos közleményében azt írta, hogy Warren Abrahams sokkal több volt, mint egy edző, mentor vagy vezető, hiszen mindenekelőtt egy kedves és nagylelkű ember volt – azt is hozzátették, hogy mosolya, bölcsessége és nyugodt ereje mindenki emlékezetében megmarad, akik együtt dolgoztak vele.

A tragédia hatására a belga csapat azonnal visszalépett a tornától és hazatérve a játékosok segítséget kapnak a trauma feldolgozásában.