Gyász: tragikus hirtelenséggel, 43 éves korában elhunyt a közkedvelt edző

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 08:17
Éppen egy tornán vett részt a csapatával, mikor elhunyt Warren Abrahams.

Döbbenetes hírt közölt az Origo, ugyanis kiderült, hogy mindössze 43 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Warren Abrahams, a walesi női rögbiválogatott egykori szövetségi kapitánya. A közkedvelt edző éppen a belga női hetesrögbi-válogatottal vett részt a Safari 7 elnevezésű tornán Kenyában, amikor megtörtént a tragédia.

A belga szövetség a hivatalos közleményében azt írta, hogy Warren Abrahams sokkal több volt, mint egy edző, mentor vagy vezető, hiszen mindenekelőtt egy kedves és nagylelkű ember volt – azt is hozzátették, hogy mosolya, bölcsessége és nyugodt ereje mindenki emlékezetében megmarad, akik együtt dolgoztak vele.

A tragédia hatására a belga csapat azonnal visszalépett a tornától és hazatérve a játékosok segítséget kapnak a trauma feldolgozásában.

 

