Gyász: tragikus hirtelenséggel, 43 éves korában elhunyt a közkedvelt edző

Döbbenetes hírt közölt az Origo, ugyanis kiderült, hogy mindössze 43 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Warren Abrahams, a walesi női rögbiválogatott egykori szövetségi kapitánya. A közkedvelt edző éppen a belga női hetesrögbi-válogatottal vett részt a Safari 7 elnevezésű tornán Kenyában, amikor megtörtént a tragédia.
A belga szövetség a hivatalos közleményében azt írta, hogy Warren Abrahams sokkal több volt, mint egy edző, mentor vagy vezető, hiszen mindenekelőtt egy kedves és nagylelkű ember volt – azt is hozzátették, hogy mosolya, bölcsessége és nyugodt ereje mindenki emlékezetében megmarad, akik együtt dolgoztak vele.
A tragédia hatására a belga csapat azonnal visszalépett a tornától és hazatérve a játékosok segítséget kapnak a trauma feldolgozásában.
