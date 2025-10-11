Tragédia Törökszentmiklósnál: saját feleségét vitte halálba a sofőr

Újabb tragédiához vezetett egy egyszerű előzés: egyetlen hiba, egyetlen tévedés, és megtörtént a baj, amit már soha nem lehet meg nem történtté tenni. Saját feleségét vitte a halálba egy idős férfi, amikor csütörtökön késő délután Törökszentmiklósnál megpróbált megelőzni egy kocsisort. Frontálisan ütköztek egy másik járművel. A 69 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett, 70 éves neje azonban sajnos életét vesztette – számolt be a baleset részleteiről a Tények.

Felismerhetetlenségig roncsolódott az idős házaspár kocsija a törökszentmiklósi balesetben Fotó: Katasztrófavédelem

Mindkét autó teljesen összetört. A védtelen sofőrt is ki kellett vágni a roncsok közül.

"Egy férfi fej-, has-, mellkas-, végtagsérüléseket, egy másik férfi szintén hasi- illetve végtagsérüléseket szenvedett, őket helyszíni ellátás után baleseti osztályra vitték" – árulta el Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Sajnos a vétkes sofőr anyósülésen ülő felesége a helyszínen életét vesztette. Noha még mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, rajta már nem lehetett segíteni.

Videós beszámoló a törökszentmiklósi tragédiáról:

Nem ez volt az egyetlen súlyos baleset az utakon: Csongrád-Csanád vármegyében, Kisteleknél két autó ütközött olyan erővel, hogy az egyiknek még a kereke is kitört. Az egyik kocsi egy kanyarban áttért a szembesávba, itt csapódott bele egy édesanya járművébe, aki épp két kisfiával együtt utazott. Mindannyian kórházba kerültek a balesetet követően. Siófoknál pedig egy utasokkal teli busz és egy autó ütközött csütörtök este, szintén frontálisan. Az autóban hárman utaztak, köztük egy gyermek, egy hétéves kislány. Őket is kórházba vitték. A buszon nem sérült meg senki. Úgy tudni, a balesethez az vezetett, hogy a személyautó nem adott elsőbbséget a busznak.