Vigyázz, könnyen bajba kerülhetsz az orvosnál, ha nem jó a TAJ-kártya

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 16:35
Az idei évtől több változás is életbe lépett a társadalombiztosítás terén. A rendszerek pedig jelzik, ha nincs rendben a TAJ-kártya.

A TAJ-kártya az egyik legfontosabb személyes okmány, hiszen ennek birtokában vehetjük igénybe az állami egészségügyi szolgáltatásokat. A kártyát azok kapják, akik után fizetik a társadalombiztosítási járulékot – akár munkáltató, akár saját maguk. Gondot jelenthet azonban, ha a rendszer hibát jelez a biztosítási jogosultsággal kapcsolatban, amit az orvosoknál egy színes jelzés mutat.

A TAJ-kártya érvényessége kulcsfontosságú Fotó: Forrás: MW

A TAJ-kártya a legfontosabb okmányunk, oda kell figyelni az érvényességére

Az idei évtől több változás is életbe lépett a társadalombiztosítási járulékfizetésben. Megemelték az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét: havonta 11 800 forintot kell befizetni (ami korábban 11 300 Ft/hó volt), napidíjként pedig 390 forintot (ami, korábban 380 Ft/nap volt) 2025. január elsejétől. A TAJ-kártya tehát csak így érvényes. A probléma akkor keletkezik, ha nem fizetik be. Aki legalább féléves tartozást halmoz fel, annak a TAJ-száma érvénytelenné válik - olvasható a Zaol.hu cikkében.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék befizetése minden olyan magánszemély kötelessége, aki nem minősül biztosítottnak – például nincs munkaviszonya, nem kap álláskeresési járadékot, vagy megszűnt a nappali tagozatos tanulói jogviszonya. A gyermekek 18 éves korukig automatikusan jogosultak az ellátásra, de amint befejezik tanulmányaikat, 45 nap elteltével megszűnik az állami biztosításuk – hívja fel a figyelmet az Egeszsegbiztositasom.hu portál.

A biztosítási jogviszony egyszerűen ellenőrizhető az Ügyfélkapun keresztül. A felületen minden korábbi munkaviszony, valamint a biztosítás kezdete és vége is megtekinthető. Emellett a NAV ügyfélszolgálatán személyesen vagy telefonon is lehet érdeklődni – írta meg a Teol.hu.

Mit jelentenek a TAJ-rendszer színei?

Az Egeszsegbiztositasom.hu részletesen ismerteti, milyen színek jelenhetnek meg a rendszerben, amikor az orvosi rendelőben ellenőrzik a biztosítási jogviszonyt:

Zöld lámpa – minden rendben, a jogviszony rendezett, a beteg térítésmentesen jogosult ellátásra.

Piros lámpa – a TAJ-szám érvényes, de a jogviszony rendezetlen. Ez általában akkor fordul elő, ha valaki nem fizeti a járulékot. Az ellátás ilyenkor nem tagadható meg, de a pácienst felszólítják, hogy mielőbb rendezze a tartozását.

Sárga lámpa – korlátozott jogosultságot jelez. Ez a jelzés azoknál jelenik meg, akik az egészségbiztosítóval külön megállapodást kötöttek (például külföldi munkavállalók, unión kívüli állampolgárok vagy Magyarországon élő, de magyar lakcímmel nem rendelkező gyermekek esetében).

Kék lámpa – átmenetileg érvénytelen TAJ-szám. Ilyen jelzést kapnak azok, akik külföldön dolgoznak, és ott rendelkeznek érvényes társadalombiztosítással.

Barna lámpa – a TAJ-szám érvénytelen, az ellátás csak térítés ellenében vehető igénybe (a sürgősségi eseteket kivéve). Ez a jelzés azoknál jelenik meg, akik több mint hat hónapja nem fizetik a társadalombiztosítási járulékot.

Amennyiben barna jelzés jelenik meg, az orvosi ellátásért fizetni kell, amíg a tartozást nem rendezik.

 

