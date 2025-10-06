Szívműtétje okozta a nyugdíjas tragédiáját: mindkét lábát amputálni kellett

Rémálommá vált üdülése annak a 70 éves Rick Vinernek, aki épp jól megérdemelt korai nyugdíjazását ünnepelte Londonban feleségével, amikor hirtelen rosszul lett és járásképtelen lett. Másnap pedig az orvosok lesújtó hírt közöltek vele: mindkét lábát amputálni kell. Lánya, Gemma Brooks kiemelte, édesapja mindig is fitt és egészséges volt. Olyasvalaki, aki mindig is szeretett sétálgatni és tele volt tervekkel nyugdíjas éveire. Utazgatni akart, lazítani, ezt azonban már nem teheti meg.

Amputálni kellett a nyugdíjas férfi lábait. Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Rick már egy ideje lábfájdalmakkal küzdött a tragikus hír előtt, azonban nem tulajdonított neki túl nagy jelentőséget azok után, hogy orvosai sem vették komolyan a panaszait. Lábai azonban egyszercsak egyszerűen feladták a szolgálatot az utca közepén sétálva.

Leült és nem tudott továbbmenni

- emlékezett vissza édesanyja szavaira Gemma kiemelve, apját azonnal kórházba vitték, ahonnan azonban nem sokkal később elengedték miután visszatért az érzés végtagjaiba. Másnap azonban hazaérve, helyi kórházukban sokkoló diagnózist kaptak:

Amputálni kellett lábait

Közölték vele, hogy valószínűleg amputálni kell az egyik lábát. További vizsgálatok után kiderült, hogy mindkét lábát teljesen elzárták a vérrögök, ezért mindkét lábát amputálni kellett térd alatt. Nem sokkal később azonban egy újabb vérrögöt találtak a lágyékában, ami miatt ismét sürgősségi műtétre került sor. Ott pedig a feltárás során kiderült, hogy apa egy rendkívül tirka betegséggel küzd

- árulta el Gemma.

Rick kórmegállapítása egy életveszélye aortafetőzés, úgynevezett Aspergillus fumigatus aortitis volt, amit egy gomba okoz és gyakran szívműtét után alakul ki. Márpedig az idős férfi pár évvel ezelőtt túlesett egy szívbillentyű-cserén.

Amikor a szíve pumpálta a vért a testében, ezzel együtt pumpálta a gombát is. Ez okozta a vérrögöket a lábaiban

– magyarázta a lánya kiemelve, apja betegsége nem gyógyítható és a legrosszabb, hogy senki nem tudja megmondani, meddig élhet ebben az állapotban pláne, hogy egy csonfertőzs miatt ismét amputációra volt szükség ezúttal már térd felett, írja a Mirror.

Nagyon nehéz és szomorú ez. Vannak jó és rossz napok, de próbáljuk a legtöbbet kihozni minden pillanatból. Nagyon összetartó család vagyunk.