A legrosszabb hírt kapták a magyar autósok!

Nincs megállás az üzemanyagárak tekintettében. A gázolaj nagykereskedelmi ára újabb 3 forinttal emelkedik - tudatta a Holtankoljak.
A benzin nagykereskedelmi ára péntektől nem változik. Mint a szakoldal írja, az emeléseket elsősorban a kutak érzik, ugyanis a kiskereskedelmi árak tekintetében az áremelkedés nem minden esetben valósul meg leginkább a gázolajnál.
A 2025.10.30-ai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a magyar kutakon:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.