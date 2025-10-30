A legrosszabb hírt kapták a magyar autósok!

Nincs megállás az üzemanyagárak tekintettében. A gázolaj nagykereskedelmi ára újabb 3 forinttal emelkedik - tudatta a Holtankoljak.

Drágul az üzemanyag / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A benzin nagykereskedelmi ára péntektől nem változik. Mint a szakoldal írja, az emeléseket elsősorban a kutak érzik, ugyanis a kiskereskedelmi árak tekintetében az áremelkedés nem minden esetben valósul meg leginkább a gázolajnál.

A 2025.10.30-ai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a magyar kutakon: