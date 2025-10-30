Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
A legrosszabb hírt kapták a magyar autósok!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 11:25
Nagyon úgy fest, hogy nincs megállás és tovább drágulnak az üzemanyagárak. Így változik holnaptól az üzemanyagára.
K. C.
Nincs megállás az üzemanyagárak tekintettében. A gázolaj nagykereskedelmi ára újabb 3 forinttal emelkedik - tudatta a Holtankoljak. 

Drágul az üzemanyag / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A benzin nagykereskedelmi ára péntektől nem változik. Mint a szakoldal írja, az emeléseket elsősorban a kutak érzik, ugyanis a kiskereskedelmi árak tekintetében az áremelkedés nem minden esetben valósul meg leginkább a gázolajnál. 

A 2025.10.30-ai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a magyar kutakon: 

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter
  • Gázolaj: 589 Ft/liter 
