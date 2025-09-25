Mindenki erre várt: fontos bejelentést tett a Youtube

Egy erős életminőségbeli fejlesztéssel állt elő a YouTube, a maga csendes módján, mindezt a nézők kedvéért. A legújabb változtatással elrejthetővé válik majd a videók végén megjelenő videóajánló képernyő. Sokak örülni fognak ennek, mivel ezek hirdetések a tartalom utolsó másodperceit takarja ki.

A YouTube végi ajánlóvideókat majd le lehet tiltani Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Búcsú a YouTube végi videóajánlóknak

A YouTube beállításaiban nem aktiválható univerzálisan ez a videóajánló felület. Helyette a videóvégi ajánlások megjelenésekor a jobb felső sarokban látszik az elrejtésre szolgáló gomb, azaz videónként kell kikapcsolgatni. A nézők visszakapcsolhatják az ajánlófelület megjelenítését, ha mégis kíváncsiak a benne lévő ajánlatokra - írja az Origo.

A videóvégi ajánlatok elrejtésének a lehetőség a YouTube szerint a tesztelési fázisban, 1,5 százalékkal csökkentette a videók megnyitásainak arányát. Semmi ok az aggodalomra a tartalomkészítőknek sem kell félniük, mivel ez nem fogja érdemben csökkenteni a videók nézettségét.