Mindenki erre várt: fontos bejelentést tett a Youtube

Youtube
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 17:55
változásvideó
Sokan örülhetnek a videómegosztó hírének.

Egy erős életminőségbeli fejlesztéssel állt elő a YouTube, a maga csendes módján, mindezt a nézők kedvéért. A legújabb változtatással elrejthetővé válik majd a videók végén megjelenő videóajánló képernyő. Sokak örülni fognak ennek, mivel ezek hirdetések a tartalom utolsó másodperceit takarja ki.

YouTube
A YouTube végi ajánlóvideókat majd le lehet tiltani Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Búcsú a YouTube végi videóajánlóknak

A YouTube beállításaiban nem aktiválható univerzálisan ez a videóajánló felület. Helyette a videóvégi ajánlások megjelenésekor a jobb felső sarokban látszik az elrejtésre szolgáló gomb, azaz videónként kell kikapcsolgatni. A nézők visszakapcsolhatják az ajánlófelület megjelenítését, ha mégis kíváncsiak a benne lévő ajánlatokra - írja az Origo.

A videóvégi ajánlatok elrejtésének a lehetőség a YouTube szerint a tesztelési fázisban, 1,5 százalékkal csökkentette a videók megnyitásainak arányát. Semmi ok az aggodalomra a tartalomkészítőknek sem kell félniük, mivel ez nem fogja érdemben csökkenteni a videók nézettségét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
