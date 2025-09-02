Elsőfokú riasztás van érvényben! - itt csaphat le nagy erővel a vihar

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a viharok kialakulása miatt a HungaroMet Magyarország nyugati részére.

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon – írja a Katasztrófavédelem.

