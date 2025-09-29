Rossz hírt kaptak az autósok: az üzemanyagárakról van szó

Rossz hírt kaptak az autósok, ráadásul ez a pénztárcájukat is érinteni fogja: keddtől ugyanis emelkedik az üzemanyagok ára a magyar benzinkutakon.

Keddtől emelkedik a benzin és a gázolaj ára is Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Szeptember 30-től a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik, előbbi bruttó 2, utóbbi pedig bruttó 3 forinttal literenként - írja a holtankoljak.hu.

Ez a kutak áraiban is érvényesülhet, így a hétfőn aktuális átlagárak (2025.09.29-én) tovább emelkedhetnek keddtől: