Rossz hírt kaptak az autósok: az üzemanyagárakról van szó

Rossz hírt kaptak az autósok, ráadásul ez a pénztárcájukat is érinteni fogja: keddtől ugyanis emelkedik az üzemanyagok ára a magyar benzinkutakon.
Szeptember 30-től a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik, előbbi bruttó 2, utóbbi pedig bruttó 3 forinttal literenként - írja a holtankoljak.hu.
Ez a kutak áraiban is érvényesülhet, így a hétfőn aktuális átlagárak (2025.09.29-én) tovább emelkedhetnek keddtől:
