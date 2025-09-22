Meglepő hír jött az üzemanyagárakról, erre senki sem számított

Bizonyos szempontból örülhettek az utóbbi időszakban a magyar autósok, ugyanis sokáig nem változott az üzemanyag nagykereskedelmi ára Magyarországon. A legtöbben persze inkább árcsökkenésben reménykedtek, de a stagnálás sokkal jobb, mint az áremelkedés – most pedig a holtankoljak.hu megosztotta, mire számíthatunk szeptember 23-tól a töltőállomásokon.

Illusztráció / Fotó: Gazdag Mihály

Kiderült, hogy keddtől nem változik se a benzin, se a gázolaj nagykereskedelmi ára – vagyis meglepő módon marad a stagnálás.

Ez azt jelenti, hogy szeptember 23-tól továbbra is átlagosan 588 Ft-ba fog kerülni egy liter benzin a töltőállomásokon, és 590 forintba 1 liter gázolaj – vagyis ezek alapján nem kell sietni a tankolással, elvileg nem lesz holnaptól drágulás a benzinkutakon.