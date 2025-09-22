Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meglepő hír jött az üzemanyagárakról, erre senki sem számított

üzemanyag
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 12:04
gázolajbenzin
Kiderült, hogy alakul holnaptól a benzin és a gázolaj ára.

Bizonyos szempontból örülhettek az utóbbi időszakban a magyar autósok, ugyanis sokáig nem változott az üzemanyag nagykereskedelmi ára Magyarországon. A legtöbben persze inkább árcsökkenésben reménykedtek, de a stagnálás sokkal jobb, mint az áremelkedés – most pedig a holtankoljak.hu megosztotta, mire számíthatunk szeptember 23-tól a töltőállomásokon.

Illusztráció / Fotó: Gazdag Mihály

Kiderült, hogy keddtől nem változik se a benzin, se a gázolaj nagykereskedelmi ára – vagyis meglepő módon marad a stagnálás.

Ez azt jelenti, hogy szeptember 23-tól továbbra is átlagosan 588 Ft-ba fog kerülni egy liter benzin a töltőállomásokon, és 590 forintba 1 liter gázolaj – vagyis ezek alapján nem kell sietni a tankolással, elvileg nem lesz holnaptól drágulás a benzinkutakon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu