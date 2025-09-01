Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Rossz hír az autósoknak: újabb változás várja őket a benzinkutakon

benzinkút
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 18:40
Ismét változik az üzemanyag ára ezen a héten. A Holtankoljak.hu oldalán azt írják, kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 2 forinttal, míg a benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzésükkor. 

Benzinkút 5
Ismét változik az üzemanyag ára ezen a héten / Fotó: Takács József / Észak Magyarország (Képünk illusztráció)

A mai napon (2025.09.01-ei) az átlagárak még az alábbiak szerint alakulnak: 

95-ös benzin: 592 Ft/liter

Gázolaj: 595 Ft/liter 

A fenti gázolaj átlagár emelkedhet egy picit tovább keddtől

- tették hozzá az oldalon.

 

