Rossz hír az autósoknak: újabb változás várja őket a benzinkutakon

Ismét változik az üzemanyag ára ezen a héten. A Holtankoljak.hu oldalán azt írják, kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 2 forinttal, míg a benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzésükkor.
A mai napon (2025.09.01-ei) az átlagárak még az alábbiak szerint alakulnak:
95-ös benzin: 592 Ft/liter
Gázolaj: 595 Ft/liter
A fenti gázolaj átlagár emelkedhet egy picit tovább keddtől
- tették hozzá az oldalon.
