Rossz hír az autósoknak: újabb változás várja őket a benzinkutakon

Ismét változik az üzemanyag ára ezen a héten. A Holtankoljak.hu oldalán azt írják, kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 2 forinttal, míg a benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzésükkor.

Ismét változik az üzemanyag ára ezen a héten / Fotó: Takács József / Észak Magyarország (Képünk illusztráció)

A mai napon (2025.09.01-ei) az átlagárak még az alábbiak szerint alakulnak: 95-ös benzin: 592 Ft/liter Gázolaj: 595 Ft/liter

A fenti gázolaj átlagár emelkedhet egy picit tovább keddtől

- tették hozzá az oldalon.