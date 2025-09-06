„Szégyenfolt az egész sziget számára” – megszólalt az ügyvéd a Szicíliában magyar lányokat megerőszakoló migránsok ügyében

Ahogy arról a Bors már beszámolt, csoportos nemi erőszak gyanújával az olasz rendőrség őrizetbe vett három papírok nélküli illegális marokkói migránst, akik elraboltak, bedrogoztak, majd szexuálisan zaklattak két magyar turistát Szicília szigetén.
Az első hírek óta egyre több részlet derül ki a szörnyű eseményről, így mások mellett már azt is tudni, hogy 21, 22 és 24 éves - olaszországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkező - férfiakat az áldozatok feljelentése alapján azzal vádolják, hogy nemi erőszakot követtek el két fiatal magyar nő ellen Catania közelében. A letartóztatásról először a La Sicilia című napilap adott hírt, később Catania vizsgálóbírója is megerősítette. A bíróság csoportos szexuális erőszak vádjával elrendelte a férfiak letartóztatását. Jelenleg a Piazza Lanza büntetés-végrehajtási intézetben vannak Catania központjában.
Az áldozatok vallomása és rendőrségi közlések alapján az olasz sajtóban megjelent beszámolók szerint a turisták elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra két gyanúsítottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik elkövető csatlakozott hozzájuk. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.
A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén lenyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette a két fiatal nőt és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amivel sikerült lokalizálni a mobiltelefont. Előzőleg az áldozat - úgy téve, mintha az anyját hívná fel - értesíteni tudta a testvérét, hogy veszélyben van, és közölte vele a marokkóiak furgonjának rendszámát is.
A síró turistákat egy strandon találták meg, míg a furgonnal úton lévő gyanúsítottakat nem messze tőlük tartóztatta fel a város idegenrendészete. A turistákat kórházban orvosi vizsgálatnak vetették alá, és hivatalos feljelentést is tettek az elkövetőkkel szemben - derül ki a közlésekből.
Az MTI értesülése szerint az eset közel egy héttel ezelőtt történt, de csak most került nyilvánosságra, miután a La Sicilia napilap közölte a hírt.
Az MTI a helyi hatóságoktól úgy értesült, hogy a nők már Magyarországon tartózkodnak.
Az MTI-nek nyilatkozó Massimiliano Scaringella olasz ügyvéd szerint, aki számos magyar védelmét látta el az utóbbi évtizedekben, az elkövető férfiak nyolc évtől tizennégy évig terjedő börtönt kockáztatnak a csoportosan elkövetett nemi erőszak, a nők foglyul ejtése és a kokainfogyasztásra kényszerítés vádja miatt.
Scaringella rendkívül súlyosnak nevezte a történteket. Hangsúlyozta, hogy Szicília az utóbbi időben kiemelt idegenforgalmi célállomássá vált a magyar turisták számára, és az eset "szégyenfolt" az egész sziget számára.
