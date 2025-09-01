Tragédia: egyszerre vesztette életét apa és lánya

Borzasztó tragédia: apa és a lánya is meghaltak, miután halálos gombákból készült thai curryt ettek a thaiföldi Chiang Rai városában.

Tragédia: mérges gomba miatt vesztette életét apa és lánya (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A 78 éves Boonpan és 40 éves lánya, Wijitra augusztus 22-én esett össze az otthonában, miután elfogyasztották a mérgező ételt. A rokonok rémülten figyelték, ahogy Boonpan szája habzani kezd, majd heves görcsrohamokat kapott. Ezután berohantak Wijitra hálószobájába, ahol a nőre eszméletlen állapotban találtak. Mindkettőjüket kórházba szállították, ám nem sokkal később halottnak nyilvánították őket.

Az előzetes vizsgálat nem mutatott ki támadásból származó, külsérelmi nyomokat. Korábban Boonpan, az elhunyt apja, aki ugyanazokat a tüneteket mutatta, át lett szállítva a Chiang Rai Prachanukroh Kórházba további kezelésre. Azonban a kórház később felhívta a hozzátartozókat, és közölte velük a szomorú hírt, hogy elhunyt

- közölte Boonchuay Kanthawong rendőrkapitány.

Wijitra 49 éves nővére, Thatsanee elmondta, hogy a gombákat egy barátjuk adta nekik ajándékba, és az édesanyjuk főzte bele egy nagy adag currybe, nem tudva, hogy mérgezők.

A húgom soha nem főzött ezzel a fajta gombával korábban, mert általában véve nem szerette a gombát. Egy barátjától kapta őket, ezért megkérte anyánkat, hogy készítsen belőlük curryt, és még a rokonokkal is megosztotta, de ők még nem főzték meg a sajátjukat. Én imádom a gombát, de a történtek után többé hozzá sem érek. Nagyon nehéz megkülönböztetni, melyik mérgező

- tette hozzá.

A hatóságok mintát küldtek a gombákból a Chiang Rai Prachanukroh Kórházba elemzésre - írta a Daily Mail.