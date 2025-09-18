Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Diána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Több százmilliót nyert a Hatoslottón az egyetlen szerencsés

hatoslottó
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 21:01
nyereménysorsolás
Íme a nyerőszámok!

Ezeket a számokat húzták ki szeptember 18-n a Hatoslottó sorsoláson, csütörtökön.

Hatoslottó
Hatoslottó sorsolás nyerőszámai a következők voltak (képünk illusztráció) Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A Hatoslottó nyerőszámai:

6 (hat)

25 (huszonöt)

37 (harminchét)

38 (harmincnyolc)

41 (negyvenegy)

42 (negyvenkettő)

Nyeremények:

6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye: 625.486.670 forint;

5 találatos szelvény 14 darab, nyereményük egyenként 654.405 forint;

4 találatos szelvény 933 darab, nyereményük egyenként 9.820 forint;

3 találatos szelvény 17.041 darab, nyereményük egyenként 3270 forint.

A  várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 50 millió Ft.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu