Több százmilliót nyert a Hatoslottón az egyetlen szerencsés

Ezeket a számokat húzták ki szeptember 18-n a Hatoslottó sorsoláson, csütörtökön.
6 (hat)
25 (huszonöt)
37 (harminchét)
38 (harmincnyolc)
41 (negyvenegy)
42 (negyvenkettő)
6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye: 625.486.670 forint;
5 találatos szelvény 14 darab, nyereményük egyenként 654.405 forint;
4 találatos szelvény 933 darab, nyereményük egyenként 9.820 forint;
3 találatos szelvény 17.041 darab, nyereményük egyenként 3270 forint.
A várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 50 millió Ft.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.