Brutális erejű földrengés rázta meg Afganisztánt: legalább 20-an meghaltak, sok a sérült

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 06:40
földmozgásföldrengéstermészeti katasztrófaAfganisztán
A sérültek száma már meghaladta a 100 főt.

Legalább 20 ember meghalt és több mint 100 megsérült, miután tegnap este egy 6,0-es erősségű földrengés rázta meg Afganisztán keleti részét.

gyász, gyertya
Legalább 20 ember életét vesztette a földrengésben Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A német geotudományi kutatóközpont (GFZ) szerint a földmozgás vasárnap helyi idő szerint 23:47-kor történt az ország keleti részén, a pakisztáni határ közelében. A földrengés epicentruma 27 km-re (17 mérföldre) volt Jalalabadtól, Nangarhar tartomány fővárosától és Afganisztán ötödik legnagyobb városától.

A földmozgást állítólag Kabul és a mintegy 370 kilométerre fekvő pakisztáni főváros, Iszlámábád épületeiben is lehetett érezni. Körülbelül 20 perccel később egy második, 4,5-ös erősségű és 10 km mélységű földrengés rázta meg ugyanazt a tartományt.

Ezt követően egy 5,2-es erősségű földrengés következett ugyanazon a helyen. A halálos áldozatok száma várhatóan tovább emelkedik, mivel az érintett tartományok távoli, nehéz terepű területeken fekszenek, és az ottani házak általában nem földrengésbiztosak.

A tálib kormány több forrása is arról tájékoztatta a BBC-t, hogy „több tucat ház romba dőlt”, és most attól tartanak, hogy a földrengés több száz ember életét követelheti, és több százan megsebesülhetnek. A kormány humanitárius szervezeteket kért fel, hogy segítsék a mentési munkálatokat a nehezebben megközelíthető területeken. A Kunar tartomány rendőrfőnöke a BBC-nek elmondta, hogy a katasztrófa sújtotta területen sok utat elzártak földcsuszamlások és áradások, ezért a mentés csak légi úton lehetséges.

Források szerint legalább négy helikopter érkezett ma reggel a leginkább sújtott területre, Kunar tartomány Mazar-völgyébe. Az Amerikai Geológiai Szolgálat (USGS) modellezése szerint „jelentős áldozatokra lehet számítani”, mivel a katasztrófa potenciálisan „széles körű”. Az USGS megjegyzi, hogy a régióban korábban történt, azonos riasztási szintű földrengések regionális vagy országos szintű reagálást igényeltek.

Afganisztán az indiai és az eurázsiai tektonikus lemezek közötti főbb törésvonalak mentén fekszik, ezért rendkívül földrengésveszélyes terület. A földmozgások, mint például a 2022-es 5,9-es erősségű rengés, több mint 1000 ember életét követelte - emlékeztet cikkében a Daily Star.

 

