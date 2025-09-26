Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Jusztina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas lehetőség a doktoranduszoknak: startup-finanszírozási és -képzési lehetőséget kapnak

Pathway to Business
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 16:19
startupNemzeti Innovációs Ügynökségkormány
A Nemzeti Innovációs Ügynökség programot indított, amelynek célja, hogy tudást és szakmai támogatást is nyújtson a tudományos kutatások valódi, piacképes vállalkozásokká formálásában.

Összesen 115 PhD-hallgató jelentkezett, abba a Nemzeti Innovációs Ügynökség által szervezett programba, amelynek segítségével a doktoranduszoknak tudást és szakmai támogatást nyújt. Jelenleg 50 hallgatót ért a megtiszteltetés, hogy anyagi támogatást nyertek, így építhetik a jövő sikeres magyar Deep Tech startup vállalkozásait.

A Pathway to Business startupot nagy érdeklődés övezi.
A Pathway to Business startupot nagy érdeklődés övezi. Illusztráció: Pexels

A Pathway to Business lényege

A program célja, hogy az ötletekből sikeres startupok szülessenek. Mentorokkal, pénzügyi támogatással, iparági kapcsolatokkal és tudásátadással lehetséges, hogy ez nem csak egy egyszerű képzés, hanem egy ugródeszka legyen a hallgatók számára. A program megmutatja, hogyan válik egy kutatási eredményből szellemi tulajdon, egy koncepcióból termék, egy álomból piaci siker - írja a Világgazdaság

Online képzéssel kezdődik a program, amit három hónapos személye csapatmunka követ, ehhez jár az ösztöndíj és a mentorálás is. A hat hónapos intenzív fejlesztés alatt pedig egymillió forintos projektfinanszírozás is segíti a résztvevőket. A képzés utolsó állomásaként a legkiválóbb projekteket befektetők és iparági szereplők előtt mutathatják be az úgynevezett Demo Day-en.

Az első 3 hónapban havi 50 ezer, a hat hónapos fejlesztési szakaszban akár 150-400 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülhetnek a résztvevők. Az idén bevezetett háromszintű rendszer és a megemelt doktoranduszjövedelmek mind azt jelzik: a kormány stratégiai célként kezeli, hogy a PhD-hallgatókból ne csak tudósok, hanem a jövő gazdasági motorjai váljanak. A Nemzeti Innovációs Ügynökség Pathway to Business programja zászlóshajó a nemzetközi piacra lépés elősegítésében – egyszerre tudományos és üzleti forradalom, amely új fejezetet nyithat a magyar innováció történetében.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu