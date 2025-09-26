Hatalmas lehetőség a doktoranduszoknak: startup-finanszírozási és -képzési lehetőséget kapnak

Összesen 115 PhD-hallgató jelentkezett, abba a Nemzeti Innovációs Ügynökség által szervezett programba, amelynek segítségével a doktoranduszoknak tudást és szakmai támogatást nyújt. Jelenleg 50 hallgatót ért a megtiszteltetés, hogy anyagi támogatást nyertek, így építhetik a jövő sikeres magyar Deep Tech startup vállalkozásait.

A Pathway to Business startupot nagy érdeklődés övezi. Illusztráció: Pexels

A Pathway to Business lényege

A program célja, hogy az ötletekből sikeres startupok szülessenek. Mentorokkal, pénzügyi támogatással, iparági kapcsolatokkal és tudásátadással lehetséges, hogy ez nem csak egy egyszerű képzés, hanem egy ugródeszka legyen a hallgatók számára. A program megmutatja, hogyan válik egy kutatási eredményből szellemi tulajdon, egy koncepcióból termék, egy álomból piaci siker - írja a Világgazdaság.

Online képzéssel kezdődik a program, amit három hónapos személye csapatmunka követ, ehhez jár az ösztöndíj és a mentorálás is. A hat hónapos intenzív fejlesztés alatt pedig egymillió forintos projektfinanszírozás is segíti a résztvevőket. A képzés utolsó állomásaként a legkiválóbb projekteket befektetők és iparági szereplők előtt mutathatják be az úgynevezett Demo Day-en.

Az első 3 hónapban havi 50 ezer, a hat hónapos fejlesztési szakaszban akár 150-400 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülhetnek a résztvevők. Az idén bevezetett háromszintű rendszer és a megemelt doktoranduszjövedelmek mind azt jelzik: a kormány stratégiai célként kezeli, hogy a PhD-hallgatókból ne csak tudósok, hanem a jövő gazdasági motorjai váljanak. A Nemzeti Innovációs Ügynökség Pathway to Business programja zászlóshajó a nemzetközi piacra lépés elősegítésében – egyszerre tudományos és üzleti forradalom, amely új fejezetet nyithat a magyar innováció történetében.