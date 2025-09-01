Elstartolt az Otthon Start: ilyen kedvezményeket kínálnak a bankok a hiteligénylőknek

Szeptember elsején elindult az Otthon Start Program. Már igényelhető a bakoknál a kedvezményes, 3%-os lakáshitel, ami az első lakást vásárlókat célozza. A pénzintézetek különböző kedvezményekkel igyekeznek meggyőzni az igénylőket, hogy velük szerződjenek, mutatjuk melyek ezek!

Több bank is kínál bizonyos kedvezményeket az Otthon Start hitel igénylőknek. Fotó: shisu_ka / Shutterstock

Mely bankoknál milyen feltételekkel igényelhető az Otthon Start Hitel?

Bank Kölcsönösszeg Futamidő Hitelcél Duna Bank 3-50 millió Ft 2-25 év Új vagy használt lakás, egylakásos lakóépület építésére, vásárlására CIB Bank 1-50 millió Ft 5-25 év Új, használt lakás vásárlás, építés Erste Bank 4-50 millió Ft 5-25 év Új, használt lakás vásárlás, építés Gránit Bank Legfeljebb 50 millió Ft Maximum 25 év Új, használt lakás vásárlás, építés K&H Bank 4-50 millió Ft 61 hónap-25 év Új, használt lakás vásárlás, építés MagNet Bank 1-50 millió Ft 10-25 év Új, használt lakás vásárlás MBH Bank 2-50 millió Ft 5-25 év Új, használt lakás vásárlás, építés OTP Bnak 0,5-50 millió Ft 6-25 év Új, használt lakás vásárlás, építés Raiffeisen Bank Legfeljebb 50 millió Ft Legfeljebb 25 év Új, használt lakás vásárlás UniCredit Bank 1-50 millió Ft 5-25 év Új, használt lakás vásárlás Forrás: bankok hirdetménye, bankmonitor.hu

Ezek közül mely bankok kínálnak valamilyen kedvezményt a hiteligénylőknek?

A bankok hirdetményei alapján jelenleg 5 bank kínál valamilyen kedvezményt az Otthon Start hiteligénylőknek, jóváírás vagy kamatkedvezmény formájában. A legmagasabb jóváírás akár 350.000 forint is lehet, a legalacsonyabb kamat pedig jelenleg 2,85%.

Ilyen feltételekkel kínálja az Otthon Start hitelt a Raiffeisen

A Raiffeisen Bank jóváírási akciót hirdetett, ami azt jelenti, hogy a sikeres hiteligénylés után az adós bankszámláján 100.000 forintot írnak jóvá. Emellett, ha a Raiffeisen Banknál Otthon Start hitelt és egy piaci lakáshitelt egyszerre vesz fel valaki, akkor a lakáshitel kamatából 0,5 százalékpontos kedvezményt is kap.

Az MBH ilyen kedvezményt kínál az igénylőknek

Az MBH Bank hirdetménye szerint egy darab 100.000 forint értékű MOL ajándékkártyát kapnak azok az igénylők, akik

már rendelkeznek folyószámlával a banknál,

legalább 350 ezer forintos jóváírást teljesítenek,

lakásbiztosítást kötnek,

legalább 10 millió forint a felvett hitelösszeg.

Emellett azért is jár kedvezmény, ha a kamattámogatott kölcsönt piaci hitellel egészíti ki valaki. Ebben az esetben a lakáshitel kamata mindössze 6,1 százalék lesz.

A CIB bank 200.000 forintot is hajlandó fizetni

A CIB Bank 200.000 forintot ír jóvá az igénylő számláján, amennyiben teljesíti az alábbiakat: a hitelkérelmet legkésőbb 2025. október 31-ig hiánytalanul beadja az igénylő és legkésőbb 2025. december 31-ig megtörténik a folyósítás. Fontos, hogy ha a hitelt 3 éven belül előtörleszti az adós, akkor elveszíti a kedvezményt. Ez a megkötés a lakástakarék-pénztári megtakarításból történő előtörlesztésnél nem érvényes. Emellett az előírt 3%-os kamat helyett a CIB bank 2,95 százalékos mértékű ügyeleti kamattal kínálja az államilag támogatott kölcsönt. És ez még nem minden:

az ügyfélminősítés díjmentes (egyébként 30 ezer forint lenne),

folyósítás után visszatérítik a fedezetminősítési díjat (akár több ingatlanra vonatkozóan is, egyébként 40-65 ezer forint, függően az ingatlan típusától és a hitelcéltól),

a földhivatali eljárási illetéket nem kell kifizetni, azt a bank átvállalja,

a földhivatali ügyintézés díját is átvállalja a CIB,

a Takarnet lekérdezés díjáért sem kell fizetni.

Továbbá a CIB Banknál a számlavezetés is olcsóbb lehet, ha még idén felvesszük az Otthon Start lakáshitelt. A CIB ECO és ECO Plusz bankszámlák számlavezetési díja 0 forint, egészen addig, amíg tart a törlesztés a banknál - olvasható a Bank360.hu-n.