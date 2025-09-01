Elstartolt az Otthon Start: ilyen kedvezményeket kínálnak a bankok a hiteligénylőknek

Szeptember elsején elindult az Otthon Start Program. Már igényelhető a bakoknál a kedvezményes, 3%-os lakáshitel, ami az első lakást vásárlókat célozza. A pénzintézetek különböző kedvezményekkel igyekeznek meggyőzni az igénylőket, hogy velük szerződjenek, mutatjuk melyek ezek!
Bank
Kölcsönösszeg
Futamidő
Hitelcél
|Duna Bank
|3-50 millió Ft
|2-25 év
|Új vagy használt lakás, egylakásos lakóépület építésére, vásárlására
|CIB Bank
|1-50 millió Ft
|5-25 év
|Új, használt lakás vásárlás, építés
|Erste Bank
|4-50 millió Ft
|5-25 év
|Új, használt lakás vásárlás, építés
|Gránit Bank
|Legfeljebb 50 millió Ft
|Maximum 25 év
|Új, használt lakás vásárlás, építés
|K&H Bank
|4-50 millió Ft
|61 hónap-25 év
|Új, használt lakás vásárlás, építés
|MagNet Bank
|1-50 millió Ft
|10-25 év
|Új, használt lakás vásárlás
|MBH Bank
|2-50 millió Ft
|5-25 év
|Új, használt lakás vásárlás, építés
|OTP Bnak
|0,5-50 millió Ft
|6-25 év
|Új, használt lakás vásárlás, építés
|Raiffeisen Bank
|Legfeljebb 50 millió Ft
|Legfeljebb 25 év
|Új, használt lakás vásárlás
|UniCredit Bank
|1-50 millió Ft
|5-25 év
|Új, használt lakás vásárlás
Forrás: bankok hirdetménye, bankmonitor.hu
A bankok hirdetményei alapján jelenleg 5 bank kínál valamilyen kedvezményt az Otthon Start hiteligénylőknek, jóváírás vagy kamatkedvezmény formájában. A legmagasabb jóváírás akár 350.000 forint is lehet, a legalacsonyabb kamat pedig jelenleg 2,85%.
A Raiffeisen Bank jóváírási akciót hirdetett, ami azt jelenti, hogy a sikeres hiteligénylés után az adós bankszámláján 100.000 forintot írnak jóvá. Emellett, ha a Raiffeisen Banknál Otthon Start hitelt és egy piaci lakáshitelt egyszerre vesz fel valaki, akkor a lakáshitel kamatából 0,5 százalékpontos kedvezményt is kap.
Az MBH Bank hirdetménye szerint egy darab 100.000 forint értékű MOL ajándékkártyát kapnak azok az igénylők, akik
Emellett azért is jár kedvezmény, ha a kamattámogatott kölcsönt piaci hitellel egészíti ki valaki. Ebben az esetben a lakáshitel kamata mindössze 6,1 százalék lesz.
A CIB Bank 200.000 forintot ír jóvá az igénylő számláján, amennyiben teljesíti az alábbiakat: a hitelkérelmet legkésőbb 2025. október 31-ig hiánytalanul beadja az igénylő és legkésőbb 2025. december 31-ig megtörténik a folyósítás. Fontos, hogy ha a hitelt 3 éven belül előtörleszti az adós, akkor elveszíti a kedvezményt. Ez a megkötés a lakástakarék-pénztári megtakarításból történő előtörlesztésnél nem érvényes. Emellett az előírt 3%-os kamat helyett a CIB bank 2,95 százalékos mértékű ügyeleti kamattal kínálja az államilag támogatott kölcsönt. És ez még nem minden:
Továbbá a CIB Banknál a számlavezetés is olcsóbb lehet, ha még idén felvesszük az Otthon Start lakáshitelt. A CIB ECO és ECO Plusz bankszámlák számlavezetési díja 0 forint, egészen addig, amíg tart a törlesztés a banknál - olvasható a Bank360.hu-n.
A Gránit Bank 2,85 százalékos ügyleti kamattal kínálja az Otthon Start hitelt, emellett pedig további kedvezményeket is ajánlanak az ügyfeleknek. Például 200.000 forint jóváírás jár a sikeres igénylésért, emellett a bank elengedi az igényléshez kapcsolódó költségeket is. A megkötött lakásbiztosítás díjából pedig 10 százalék kedvezményt adnak.
Az Erste Banknál több jóváírási akció is összevonható, így összesen akár 360.000 forintot is spórolhatnak az igénylők. Az Otthon Start lakáshitel sikeres felvételéért 200.000 forint jóváírás jár, az Erste Banknál történő számlanyitásért 40.000 forint, emellett további 40.000 forint jár akkor is, ha a megvásárolt ingatlanra az Erstén keresztül kötjük meg az Union Biztosító lakásbiztosítását. Ha törlesztésvédelmi, vagyis hitelfedezeti biztosítást is kötünk, akkor még további 40.000 forint egyszeri jóváírást kapunk.
