Elstartolt az Otthon Start: ilyen kedvezményeket kínálnak a bankok a hiteligénylőknek

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 15:25
Van, ahol 3%-os kamat alatt is elérhető a konstrukció és van olyan pénzintézet, amelyik fizet is, ha náluk vesszük fel a kölcsönt. Mutatjuk a bankok Otthon Start hitel ajánlatainak részleteit!
Szeptember elsején elindult az Otthon Start Program. Már igényelhető a bakoknál a kedvezményes, 3%-os lakáshitel, ami az első lakást vásárlókat célozza. A pénzintézetek különböző kedvezményekkel igyekeznek meggyőzni az igénylőket, hogy velük szerződjenek, mutatjuk melyek ezek!

Több bank is kínál bizonyos kedvezményeket az Otthon Start hitel igénylőknek. Fotó: shisu_ka /  Shutterstock 

Mely bankoknál milyen feltételekkel igényelhető az Otthon Start Hitel?

Bank

Kölcsönösszeg

Futamidő

Hitelcél

Duna Bank3-50 millió Ft2-25 évÚj vagy használt lakás, egylakásos lakóépület építésére, vásárlására
CIB Bank1-50 millió Ft5-25 évÚj, használt lakás vásárlás, építés
Erste Bank4-50 millió Ft5-25 évÚj, használt lakás vásárlás, építés
Gránit BankLegfeljebb 50 millió FtMaximum 25 évÚj, használt lakás vásárlás, építés
K&H Bank4-50 millió Ft61 hónap-25 évÚj, használt lakás vásárlás, építés
MagNet Bank1-50 millió Ft10-25 évÚj, használt lakás vásárlás
MBH Bank2-50 millió Ft5-25 évÚj, használt lakás vásárlás, építés
OTP Bnak0,5-50 millió Ft6-25 évÚj, használt lakás vásárlás, építés
Raiffeisen BankLegfeljebb 50 millió FtLegfeljebb 25 évÚj, használt lakás vásárlás
UniCredit Bank1-50 millió Ft5-25 évÚj, használt lakás vásárlás

Forrás: bankok hirdetménye, bankmonitor.hu

Ezek közül mely bankok kínálnak valamilyen kedvezményt a hiteligénylőknek?

A bankok hirdetményei alapján jelenleg 5 bank kínál valamilyen kedvezményt az Otthon Start hiteligénylőknek, jóváírás vagy kamatkedvezmény formájában. A legmagasabb jóváírás akár 350.000 forint is lehet, a legalacsonyabb kamat pedig jelenleg 2,85%.

Ilyen feltételekkel kínálja az Otthon Start hitelt a Raiffeisen

A Raiffeisen Bank jóváírási akciót hirdetett, ami azt jelenti, hogy a sikeres hiteligénylés után az adós bankszámláján 100.000 forintot írnak jóvá. Emellett, ha a Raiffeisen Banknál Otthon Start hitelt és egy piaci lakáshitelt egyszerre vesz fel valaki, akkor a lakáshitel kamatából 0,5 százalékpontos kedvezményt is kap.

Az MBH ilyen kedvezményt kínál az igénylőknek

Az MBH Bank hirdetménye szerint egy darab 100.000 forint értékű MOL ajándékkártyát kapnak azok az igénylők, akik

  • már rendelkeznek folyószámlával a banknál,
  • legalább 350 ezer forintos jóváírást teljesítenek,
  • lakásbiztosítást kötnek,
  • legalább 10 millió forint a felvett hitelösszeg.

Emellett azért is jár kedvezmény, ha a kamattámogatott kölcsönt piaci hitellel egészíti ki valaki. Ebben az esetben a lakáshitel kamata mindössze 6,1 százalék lesz.

A CIB bank 200.000 forintot is hajlandó fizetni

A CIB Bank 200.000 forintot ír jóvá az igénylő számláján, amennyiben teljesíti az alábbiakat: a hitelkérelmet legkésőbb 2025. október 31-ig hiánytalanul beadja az igénylő és legkésőbb 2025. december 31-ig megtörténik a folyósítás. Fontos, hogy ha a hitelt 3 éven belül előtörleszti az adós, akkor elveszíti a kedvezményt. Ez a megkötés a lakástakarék-pénztári megtakarításból történő előtörlesztésnél nem érvényes. Emellett az előírt 3%-os kamat helyett a CIB bank 2,95 százalékos mértékű ügyeleti kamattal kínálja az államilag támogatott kölcsönt. És ez még nem minden:

  • az ügyfélminősítés díjmentes (egyébként 30 ezer forint lenne),
  • folyósítás után visszatérítik a fedezetminősítési díjat (akár több ingatlanra vonatkozóan is, egyébként 40-65 ezer forint, függően az ingatlan típusától és a hitelcéltól),
  • a földhivatali eljárási illetéket nem kell kifizetni, azt a bank átvállalja,
  • a földhivatali ügyintézés díját is átvállalja a CIB,
  • a Takarnet lekérdezés díjáért sem kell fizetni.

Továbbá a CIB Banknál a számlavezetés is olcsóbb lehet, ha még idén felvesszük az Otthon Start lakáshitelt. A CIB ECO és ECO Plusz bankszámlák számlavezetési díja 0 forint, egészen addig, amíg tart a törlesztés a banknál - olvasható a Bank360.hu-n.

A legkevesebb kamatot a Gránit Bank számolja fel

A Gránit Bank 2,85 százalékos ügyleti kamattal kínálja az Otthon Start hitelt, emellett pedig további kedvezményeket is ajánlanak az ügyfeleknek. Például 200.000 forint jóváírás jár a sikeres igénylésért, emellett a bank elengedi az igényléshez kapcsolódó költségeket is. A megkötött lakásbiztosítás díjából pedig 10 százalék kedvezményt adnak.

Az Ersténél akár 360.000 forintos jóváírás is elérhető

Az Erste Banknál több jóváírási akció is összevonható, így összesen akár 360.000 forintot is spórolhatnak az igénylők. Az Otthon Start lakáshitel sikeres felvételéért 200.000 forint jóváírás jár, az Erste Banknál történő számlanyitásért 40.000 forint, emellett további 40.000 forint jár akkor is, ha a megvásárolt ingatlanra az Erstén keresztül kötjük meg az Union Biztosító lakásbiztosítását. Ha törlesztésvédelmi, vagyis hitelfedezeti biztosítást is kötünk, akkor még további 40.000 forint egyszeri jóváírást kapunk.

 

 

