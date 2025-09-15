Orosz drón hatolt be Románia légterébe?

A Magyar Nemzet írja, hogy szombaton komoly riadalmat okozott Romániában egy orosznak vélt drón, ami miatt F–16-os vadászgépeket küldtek a levegőbe. Állítólag közel voltak ahhoz, hogy semlegesítsék a román légtérbe behatoló eszközt, ami nagyon alacsonyan repült, majd egy bizonyos ponton Ukrajna felé vette az irányt és elhagyta az országot.

Drón (illusztráció)

Fotó: Pexels/pixabay.com

Ionut Mosteanu román védelmi miniszter szerint egyre gyakoribbak az orosz drónok támadásai, szinte hetente kell levegőbe küldeni miattuk vadászgépeket. A román külügyminiszter, Oana Toiu az ENSZ elé szeretné vinni a feltételezhetően orosz drónok jelentette provokáció ügyét.