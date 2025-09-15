Orosz drón hatolt be Románia légterébe?

A Magyar Nemzet írja, hogy szombaton komoly riadalmat okozott Romániában egy orosznak vélt drón, ami miatt F–16-os vadászgépeket küldtek a levegőbe. Állítólag közel voltak ahhoz, hogy semlegesítsék a román légtérbe behatoló eszközt, ami nagyon alacsonyan repült, majd egy bizonyos ponton Ukrajna felé vette az irányt és elhagyta az országot.
Ionut Mosteanu román védelmi miniszter szerint egyre gyakoribbak az orosz drónok támadásai, szinte hetente kell levegőbe küldeni miattuk vadászgépeket. A román külügyminiszter, Oana Toiu az ENSZ elé szeretné vinni a feltételezhetően orosz drónok jelentette provokáció ügyét.
