Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orosz drón hatolt be Románia légterébe?

drón
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 08:49
vadászgépekRománia
Románia külügyminisztere az ENSZ elé vinné az ügyet.

A Magyar Nemzet írja, hogy szombaton komoly riadalmat okozott Romániában egy orosznak vélt drón, ami miatt F–16-os vadászgépeket küldtek a levegőbe. Állítólag közel voltak ahhoz, hogy semlegesítsék a román légtérbe behatoló eszközt, ami nagyon alacsonyan repült, majd egy bizonyos ponton Ukrajna felé vette az irányt és elhagyta az országot.

Drón (illusztráció)
Fotó: Pexels/pixabay.com

Ionut Mosteanu román védelmi miniszter szerint egyre gyakoribbak az orosz drónok támadásai, szinte hetente kell levegőbe küldeni miattuk vadászgépeket. A román külügyminiszter, Oana Toiu az ENSZ elé szeretné vinni a feltételezhetően orosz drónok jelentette provokáció ügyét.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu