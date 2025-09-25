Evakuáltak egy nyíregyházi iskolát, menekülniük kellett a diákoknak - Fotó

Evakuálás volt Nyíregyházán. Éves kiürítést tartottak a Szent Miklós Általános Iskolában.

Fotó: Bordás Béla (szon.hu)

Gyakorlatoztak a nyíregyházi iskola diákjai

Percek alatt kiürítették az általános iskolát, melynek az volt a célja, hogy megtudják, hogy egy esetleges tűz esetén mennyi idő alatt képesek a pedagógusok segítségével elhagyni az intézmény területét a diákok - mondta Bordás Béla a szon.hu-nak.