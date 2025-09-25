Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Eufrozina, Kende névnapja

Evakuáltak egy nyíregyházi iskolát, menekülniük kellett a diákoknak - Fotó

evakuálási
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 12:25
általános iskolagyakorlat
A szemtanúk döbbentek figyelték az eseményeket. A nyíregyházi iskola diákjai percek alatt hagyták el az épületet.

Evakuálás volt Nyíregyházán. Éves kiürítést tartottak a Szent Miklós Általános Iskolában. 

Fotó: Bordás Béla (szon.hu)

Gyakorlatoztak a nyíregyházi iskola diákjai

Percek alatt kiürítették az általános iskolát, melynek az volt a célja, hogy megtudják, hogy egy esetleges tűz esetén mennyi idő alatt képesek a pedagógusok segítségével elhagyni az intézmény területét a diákok - mondta Bordás Béla a szon.hu-nak.

 

 

