Porig égett a tévésztár otthona: égési sérüléseket szenvedett a feleségével együtt

Égési sérülésekkel szállították kórházba a BBC riporterét Nick Palit-ot és feleségét, miután otthonuk porig égett egy katasztrofális háztűz következményeként. A 60 éves újságíró, műsorvezető tévésztár elmondta, hogy Angelával még sikerült kimenekülniük a házból a robbanás előtt, majd kertjükből nézték végig, ahogy háromszintes házukat elpusztítják a lángok - számol be róla a Mirror.

Porig égett a tévésztár otthona / Illusztráció: Freepik.com

A tévésztár és felesége kórházba kerültek

A házaspárt traumatizálta a vízparti otthonukban kitört tűz. Palit, aki évekig műsorvezetőként és riporterként dolgozott a BBC Wales-nél, nem közölte, hogy mi okozta a Penarth Marina-i tüzet.

Köszönjük minden barátunknak, családtagunknak és szomszédunknak, akik óriási támogatást nyújtottak az elmúlt héten, mióta a tűz teljesen kiégette a házunkat. Ange-nek a bal arcán és a keze hátán lettek égési sérülései – az én bal karom is megégett

- írta Facebookon a riporter.

Jelenleg mindketten járóbeteg ellátást kapnak a Morriston Kórház égési osztályán, szerencsére nem marad majd maradandó heg az eset után. A szomszédba költöznek, amíg újraépítik a házukat.

A kétgyermekes apuka elárulta, hogy ha ez nem lett volna elég, akkor amíg ő és felesége a kórházban feküdtek, addig négy elektromos kerékpárt loptak el otthonukból.

„Múlt héten tűz ütött ki a házban, így a ház teljesen kiégett, és a biztonsági kamerák sem működtek. A biciklik ma (kedden) ebédidőben még ott voltak, de amikor 7-kor hazaértünk a Morriston Kórházból, már eltűntek.”