Megújul a Hatoslottó – már csütörtökönként is izgulhatunk a sorsoláson!

Mától (szeptember 4-től) új korszak kezdődik a Hatoslottó életében, ugyanis a megszokott vasárnapi sorsolások mellett már csütörtökönként is izgulhatnak a játékosok. Tehát a szerencsevadászok mostantól kétszer adózhatnak a szerencséjüknek. A különleges alkalom miatt lapunk a Fortuna stúdió kulisszái közé is bepillanthatott, hogy megmutassa, mennyi titok övezi hétről-hétre Magyarország egyik legnépszerűbb lottójátékát.
A változás oka amúgy egyszerű. A Hatoslottó megújításával a játékszerető közönség igényeire reagálnak, ugyanis ők, a gyorsabb eredményt szeretik és dinamikusabb játékra vágynak. A változás azonban nem drágította meg a játékot: egy szelvény továbbra is 400 forint, a játékosok pedig maguk választhatnak, hogy melyik napon játsszanak a szelvényükkel.
A Hatoslottó története 1988 őszén indult, de csak 1993-tól lett heti rendszerességű a sorsolás. Ekkor vidéki városokban turnéztak, és a helyi érdeklődőkből válogatták a számhúzókat. Ennek is köszönheti népszerűségét, aminek hatására ma már a felnőtt lakosság 70%-a játszik vele legalább 1–3 mezővel, többségük ráadásul saját számait küldi be.
A szeptember 4-én, a délutáni órákban megtartott sajtótájékoztatón csak próbasorsolást mutattak be, ahol Papp Lili és Maloveczky Miklós műsorvezető vezetett végig a folyamaton.
Ha valakit érdekel a próba-nyerőszámok emelkedő sorrendben a következők lettek: 7, 12, 17, 26, 41, 43
A Bors az első, csütörtöki sorsolás előtt bejutott a Fortuna stúdióba, ahol megtudhattuk, hogy milyen lépések előzik meg az élő televíziós sorsolást, mitől hiteles és kikezdhetetlen a sorsolás, illetve további kulisszatitkokat is megosztottak lapunkkal.
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának a munkatársai bármikor ellenőrizhetik a mi munkánkat, akár előzetes bejelentés nélkül is
– árulta el Gábor Gabriella, a sorsolási osztály szeretője, aki megmutatta a plombával és a társaság logójával ellátott, közjegyzői zárakat, sőt be is engedte a sajtót az egyik terembe, ahol a sorsolási eszközöket tartják – természetesen azokat is közjegyzői zárakkal ellátva.
Papp Lili sorsolási szakértő és műsorvezető elmondta: minden egyes sorsolás előtt főpróbát tartanak, sőt külön vészpróbákat is, így felkészülnek minden eshetőségre.
Ha valaki rosszul lesz, elgurul egy golyó, vagy elromlik a gép, mindenre van forgatókönyvünk, hogy a nézők szinte észre se vegyék, ha probléma merülne fel
– árulta el. Még tartalékhelyszínnel is rendelkeznek, ha a stúdióban nem lehetne megtartani a sorsolást.
Ezek a tiszta sorsolási körülmények
A biztonsági őröknél található egy boríték, amelyet korábban egy közjegyző zárt le, és természetesen csak a megfelelő személyek vehetik fel. A közjegyzői borítékban van az a kódkártya és kulcs, amely annak a tárolónak az ajtaját nyitja, amely mögött pedig hétről-hétre, napról-napra elzárják a sorsolási eszközöket. Ennek a tárolónak az ajtaján is közjegyzői zár van és a Szerencsejáték Zrt. logójával ellátott plomba. A kódkártya személyes kóddal ellátott.
A megújulást a Szerencsejáték Zrt. méltó módon ünnepli, ugyanis szeptembertől október közepéig országos, ingyenes koncertsorozat indul, több mint 80 településen.
