Megújul a Hatoslottó – már csütörtökönként is izgulhatunk a sorsoláson!

Mától (szeptember 4-től) új korszak kezdődik a Hatoslottó életében, ugyanis a megszokott vasárnapi sorsolások mellett már csütörtökönként is izgulhatnak a játékosok. Tehát a szerencsevadászok mostantól kétszer adózhatnak a szerencséjüknek. A különleges alkalom miatt lapunk a Fortuna stúdió kulisszái közé is bepillanthatott, hogy megmutassa, mennyi titok övezi hétről-hétre Magyarország egyik legnépszerűbb lottójátékát.

Eddig hetente egyszer volt sorsolás a hatoslottón, mostantól már hetente kétszer lesz. Fotó: Markovics Gábor

Hetente kétszer lesz Hatoslottó: vasárnap és csütörtökön

A változás oka amúgy egyszerű. A Hatoslottó megújításával a játékszerető közönség igényeire reagálnak, ugyanis ők, a gyorsabb eredményt szeretik és dinamikusabb játékra vágynak. A változás azonban nem drágította meg a játékot: egy szelvény továbbra is 400 forint, a játékosok pedig maguk választhatnak, hogy melyik napon játsszanak a szelvényükkel.

A Hatoslottó története 1988 őszén indult, de csak 1993-tól lett heti rendszerességű a sorsolás. Ekkor vidéki városokban turnéztak, és a helyi érdeklődőkből válogatták a számhúzókat. Ennek is köszönheti népszerűségét, aminek hatására ma már a felnőtt lakosság 70%-a játszik vele legalább 1–3 mezővel, többségük ráadásul saját számait küldi be.

Főpróba a stúdióban

A szeptember 4-én, a délutáni órákban megtartott sajtótájékoztatón csak próbasorsolást mutattak be, ahol Papp Lili és Maloveczky Miklós műsorvezető vezetett végig a folyamaton.

Ha valakit érdekel a próba-nyerőszámok emelkedő sorrendben a következők lettek: 7, 12, 17, 26, 41, 43

A műsorvezetők: Papp Lili és Maloveczky Miklós. Fotó: Markovics Gábor

Kulisszatitkok: amit csak kevesen láthatnak

A Bors az első, csütörtöki sorsolás előtt bejutott a Fortuna stúdióba, ahol megtudhattuk, hogy milyen lépések előzik meg az élő televíziós sorsolást, mitől hiteles és kikezdhetetlen a sorsolás, illetve további kulisszatitkokat is megosztottak lapunkkal.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának a munkatársai bármikor ellenőrizhetik a mi munkánkat, akár előzetes bejelentés nélkül is

– árulta el Gábor Gabriella, a sorsolási osztály szeretője, aki megmutatta a plombával és a társaság logójával ellátott, közjegyzői zárakat, sőt be is engedte a sajtót az egyik terembe, ahol a sorsolási eszközöket tartják – természetesen azokat is közjegyzői zárakkal ellátva.