„A férjem hangja élni fog, a műsor folytatódik” - megható bejelentést tett Charlie Kirk özvegye

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Charlie Kirk ellen merényletet követtek el még szeptember közepén, aminek következtében később életét vesztette. A jobboldali aktivista gyászszertartását szeptember 21-én tartották, amelyen a felesége is részt vett.
Erika Kirk, Charlie Kirk özvegye pénteken ritka módon házigazdája volt a The Charlie Kirk Show egyik adásának. A kétgyermekes anyuka itt bejelentette, hogy a népszerű podcast és politikai platform nem szűnik meg, hanem férje örökségét folytatva új formátumban, váltakozó vendégekkel és műsorvezetőkkel működik tovább.
A The Charlie Kirk Show nem megy sehova. A férjem hangja élni fog, a műsor folytatódik
– fogalmazott Kirk, aki mosolyogva, de határozottan állt a hallgatók elé. Hozzátette: férje politikai mozgalma továbbra is a fiatalok és a konzervatív bázis egyik legerősebb hangja marad.
Az özvegy arról is beszélt, hogy a Turning Point USA, amelynek nemrég ő lett a vezérigazgatója, teljes gőzzel folytatja munkáját, valamint elindítja férje országos „American Comeback Tour” egyetemi körútját is - írja az Origo a New York Post alapján.
