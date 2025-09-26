Újabb magyar siker: A Lounge Group lett az év ügynöksége Cannes-ban

A Lounge Group három kampányfilmje összesen négy díjat – két arany- és két ezüst Delfint – nyert el a rangos nemzetközi versenyen, amire korábban még nem volt példa magyar ügynökségtől. Emellett további két munkájuk döntős helyezést ért el, így a verseny összesített pontszámában az élen végeztek, amivel elnyerték az „Agency of the Year” címet, vagyis a rangos kék Delfint. Az elismerések mögött tudatos szakmai építkezés és egy megújult, stratégiai szemléletű kreatív gondolkodás áll.

A Lounge Group lett az év ügynöksége Cannes-ban. Forrás: Lounge Group

A Lounge Group hosszú távú víziója az, hogy ne csupán a legnagyobb, hanem hogy a legjobb hazai ügynökségi csoporttá is váljunk. Ehhez olyan kampányokra van szükség, amelyek nemcsak lokálisan teremtenek értéket, hanem globális mércével mérve is kiemelkedőek. A Cannes Corporate díjai világosan megmutatják, hogy idehaza is születnek olyan megoldások, amelyek a nemzetközi mezőnyben is megállják a helyüket. Az, hogy mindez egyazon évben öt Delfin-díj formájában valósult meg és mi lettünk idén az év ügynöksége, a hazai szektorban példátlan eredmény

– hangsúlyozta Kassitzky Attila, a Lounge Design ügyvezető igazgatója.

Két elismerést, köztük egy aranyat és egy ezüstöt kapott a 45. FIDE Sakkolimpia kampányfilmje, amely a világ legnagyobb sakkeseményének budapesti megrendezését népszerűsítette.

Arany trófeát érdemelt a Magyar Közútnak készült „Vedd észre!” című film, amely erőteljes képi világgal hívta fel a figyelmet a közutakon dolgozók védelmére. Ezüst Delfint nyert az MVM „A világ tele van jó energiával” című imázsfilmje, amely a márka új kommunikációs platformját vezette be, és lírai képeken keresztül mutatta meg a jó energia jelenlétét az élet legemberibb pillanataiban.

Forrás: Lounge Group

„Ezek a filmek nem egyszerű kampányok, hanem tudatosan felépített, vizuálisan is erős történetek, amelyek egyszerre képviselnek márkákat, közösségeket és társadalmi ügyeket. Az, hogy három ennyire különböző munka nemzetközi szinten is elismerést kapott, megerősíti: a Lounge Design kreatívcsapata minden műfajban képes olyan minőséget létrehozni, ami megállja a helyét a globális színtéren is” – tette hozzá Radovics Péter, a Lounge Design kreatívigazgatója.

A Lounge Group két további filmje – az EgészségAblak applikációhoz készült „Egészség, egy gombnyomásra”, valamint a Magyar Honvédség „Szeretem, megvédem” című toborzófilmje – döntős (Finalist Certificate) elismerésben részesült a versenyen.

A Cannes Corporate Media & TV Awards-ra idén rekordszámú, több mint 900 nevezés érkezett 56 országból, az ünnepélyes díjátadót pedig szeptember 25-én tartották Cannes-ban, az Annex Beach exkluzív helyszínén.