Megrohamozzák a vevők a Lidl üzleteit? Elképesztő ajánlatra bukkantunk

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 08:05
Az ősz új kihívások elé állít minket. Tudják ezt a Lidlnél is, mutatjuk a legújabb ajánlatot!
Az autószőnyeg roppant hasznos tud lenni, hiszen védi a kárpitot, könnyebben tisztán tartható vele az utastér és komfortosabbá teszi az autózást. A Lidlben most kapható Ultimate Speed® autószőnyegszett jó választás lehet, ha olcsó és egyben tartós megoldást keresel az autó padlójának védelméhez.
 

Érdemes most Lidlbe menni
A Lidl kínálata megoldást nyújt esős idő esetén is / Fotó: Shutterstock

Az autó belső terében a sár, a hó, a homok és a kiömlött italok mind nyomot hagynak rajta, ezért érdemes olyan szőnyeget választani, ami megóvja a gyári burkolatot. A Lidl kínálatában most 4 999 forintért találtunk egy szettet! Az Ultimate Speed® szett univerzális méretben készült, ezért szinte minden autótípusban használható. A szőnyegeken jelölt vágási vonalak találhatók, így könnyen méretre szabhatod, hogy pontosan illeszkedjenek bármilyen jármű padlójához - szúrta ki a mindmegette.hu.

Ezt tudja a Lidl autószőnyegszettje

A szett strapabíró, így bírja a mindennapos terhelést, ráadásul a  szőnyegek egyszerűen kivehetők és tisztíthatók, ami különösen hasznos, ha esős, havas az idő, amikor is könnyebben koszolódik az autó belseje.
A szőnyegek tisztítása sem okoz fejtörést, elegendő egyszerűen kirázni vagy kefével eltávolíthatók a nagyobb szennyeződések, esetleg még egy vizes öblítésre lehet szükség. Nem igényelnek különleges tisztítószereket, így a karbantartásuk olcsó és kényelmes.


A 4 részes készlet a vezető- és utasoldali első szőnyeget, valamint a két hátsó szőnyeget foglalja magában. Az Ultimate Speed® autószőnyegszett  a Lidlben 4 999 forintért érhető el.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
