Megrohamozzák a vevők a Lidl üzleteit? Elképesztő ajánlatra bukkantunk

Az autószőnyeg roppant hasznos tud lenni, hiszen védi a kárpitot, könnyebben tisztán tartható vele az utastér és komfortosabbá teszi az autózást. A Lidlben most kapható Ultimate Speed® autószőnyegszett jó választás lehet, ha olcsó és egyben tartós megoldást keresel az autó padlójának védelméhez.



A Lidl kínálata megoldást nyújt esős idő esetén is / Fotó: Shutterstock

Az autó belső terében a sár, a hó, a homok és a kiömlött italok mind nyomot hagynak rajta, ezért érdemes olyan szőnyeget választani, ami megóvja a gyári burkolatot. A Lidl kínálatában most 4 999 forintért találtunk egy szettet! Az Ultimate Speed® szett univerzális méretben készült, ezért szinte minden autótípusban használható. A szőnyegeken jelölt vágási vonalak találhatók, így könnyen méretre szabhatod, hogy pontosan illeszkedjenek bármilyen jármű padlójához - szúrta ki a mindmegette.hu.

Ezt tudja a Lidl autószőnyegszettje

A szett strapabíró, így bírja a mindennapos terhelést, ráadásul a szőnyegek egyszerűen kivehetők és tisztíthatók, ami különösen hasznos, ha esős, havas az idő, amikor is könnyebben koszolódik az autó belseje.

A szőnyegek tisztítása sem okoz fejtörést, elegendő egyszerűen kirázni vagy kefével eltávolíthatók a nagyobb szennyeződések, esetleg még egy vizes öblítésre lehet szükség. Nem igényelnek különleges tisztítószereket, így a karbantartásuk olcsó és kényelmes.