Autósok figyelem: Ezeket a helyeket kerüld el a lezárások miatt Budapesten

Futóverseny miatt útlezárások lesznek Budapesten vasárnap, az I., II., III., V., IX., XI. és XIII. kerületben. Az ideiglenes forgalomkorlátozások főképp a pesti és a budai alsó rakpartokat, valamint a Szabadsághidat érintik – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Szombaton reggel 8 órától vasárnap este 9 óráig lezárják a Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között.
Vasárnap 6 órától 13 óra 30 percig lezárják a Budai alsó rakpartot, 6 óra 30 perctől 15 óráig a Pesti alsó rakpartot, 8 óra 20 perctől 14 óráig a Műegyetem rakpartot, valamint 8 óra 55 perctől 14 óráig a Szabadság hidat és a Szent Gellért teret.
Időszakosan, a futók elhaladásának idejére lezárják vasárnap 6 órától 11 óra 30 percig a Pázmány Péter sétány – Budai alsó rakpart – Üstökös utcai felhajtó – Árpád fejedelem útja – Tavasz utca – Árpád híd (északi ág két forgalmi sáv) – Margitsziget központi út – Margit híd – Jászai Mari tér – Újpest rakpart – Szent István parki lehajtó – Pesti alsó rakpart – Közraktár utcai felhajtó – Fővám tér – Szabadság híd – Szent Gellért tér – Műegyetem rakpart – Pázmány Péter sétányútvonalat.
Ideiglenesen lezárják továbbá vasárnap 11 órától 14 óráig a Pázmány Péter sétány – Budai alsó rakpart – Halász utcai felhajtó – Bem rakpart – Jégverem utca – Fő utca – Clark Ádám tér – Lánchíd – Széchenyi István tér – Eötvös tér – Pesti alsó rakpart – Közraktár utcai felhajtó – Fővám tér - Szabadság híd – Szent Gellért tér – Műegyetem rakpart – Pázmány Péter sétány útvonalat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.