Autósok figyelem: Ezeket a helyeket kerüld el a lezárások miatt Budapesten

Futóverseny miatt útlezárások lesznek Budapesten vasárnap, az I., II., III., V., IX., XI. és XIII. kerületben. Az ideiglenes forgalomkorlátozások főképp a pesti és a budai alsó rakpartokat, valamint a Szabadsághidat érintik – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Futóverseny miatt lezárások lesznek Budapesten (képünk illusztráció)

Itt lesznek lezárások

Szombaton reggel 8 órától vasárnap este 9 óráig lezárják a Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között.

Vasárnap 6 órától 13 óra 30 percig lezárják a Budai alsó rakpartot, 6 óra 30 perctől 15 óráig a Pesti alsó rakpartot, 8 óra 20 perctől 14 óráig a Műegyetem rakpartot, valamint 8 óra 55 perctől 14 óráig a Szabadság hidat és a Szent Gellért teret.

Időszakosan, a futók elhaladásának idejére lezárják vasárnap 6 órától 11 óra 30 percig a Pázmány Péter sétány – Budai alsó rakpart – Üstökös utcai felhajtó – Árpád fejedelem útja – Tavasz utca – Árpád híd (északi ág két forgalmi sáv) – Margitsziget központi út – Margit híd – Jászai Mari tér – Újpest rakpart – Szent István parki lehajtó – Pesti alsó rakpart – Közraktár utcai felhajtó – Fővám tér – Szabadság híd – Szent Gellért tér – Műegyetem rakpart – Pázmány Péter sétányútvonalat.

Ideiglenesen lezárják továbbá vasárnap 11 órától 14 óráig a Pázmány Péter sétány – Budai alsó rakpart – Halász utcai felhajtó – Bem rakpart – Jégverem utca – Fő utca – Clark Ádám tér – Lánchíd – Széchenyi István tér – Eötvös tér – Pesti alsó rakpart – Közraktár utcai felhajtó – Fővám tér - Szabadság híd – Szent Gellért tér – Műegyetem rakpart – Pázmány Péter sétány útvonalat.