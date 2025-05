Újabb világsztár Magyarországon: Amerika kapitány Budapesten forgat

A Szürke ötven árnyalata főszereplője, Jamie Dornan már legalább 10 napja Budapesten tartózkodik, ugyanis legújabb projektjét, a 12/12/12 című akciósorozatot forgatja. Ám nem ő az egyetlen világsztár, aki ezen dolgozik, ugyanis Anthony Mackie is szerepet kapott a szériában. Az egykori Sólyom a napokban meg is érkezett Magyarországra, azt is megmutatjuk, hol csípheted el.

Anthony Mackie Budapesten forgat, a Bazilikánál csípték el a Bosszúállók új Amerika kapitányát (Fotó: KGC-03 / Northfoto)

Anthony Mackiet egy szemfüles TikTok felhasználó szúrta ki, a 12/12/12 sorozat forgatásán, ami jelenleg a belvárosban, a Bazilika előtt zajlik. A történet egy rablás részleteiről szól, aminek egy része valószínűleg karácsonykor játszódik majd, legalábbis erre enged következtetni az, hogy a tér egy részét "hó" fedi, és egy karácsonyfát imitáló dísz is felállításra került. Ráadásul Jamie Dornan jeleneteit is hasonló körülmények között vették fel, egy VI. kerületi utcában. Az Andrássy út szomszédságában található helyszínt teljes ünnepi díszbe öltöztették, és szintén hóeséssel téliesítették.

Anthony Mackie Amerika kapitány karaktere miatt ingázik

A rajongók kommentjeiből az is kiderült, hogy a színész azért érkezett ennyivel később, mint kollégája, mert a Marvel egyik új filmjét is épp most forgatják Londonban, így Mackie a két főváros között ingázik, hogy mindkét szerepében helyt tudjon állni. És bár idő szűkében van, nem elképzelhetetlen, hogy egy-egy forgatási szünetben meglátogat valamilyen budapesti éttermet vagy látványosságot is, ahogy azt már több világsztár is tette előtte.

Jamie Dornan nem jelent meg

A sármos színész egyelőre nem tűnt fel kollégája oldalán a Bazilika előtt, ami valószínűleg arra utal, hogy jelenleg olyan jeleneteket forgatnak, amiben külön-külön szerepelnek. Az viszont biztos, hogy Christian Grey továbbra is hazánkban tartózkodik, ugyanis mindössze két nappal ezelőtt a Semmelweis Egyetem egyik épülete előtt szúrták ki, szintén felvétel közben. Így még az sem kizárt, hogy a napokban együtt is el lehet majd csípni a két világsztárt valahol a városban.