Megható pillanatok a Földművesek Napján – így tisztelegtek a gazdák előtt Pilisen

A Földművesek Napja minden évben más településen kap helyet, mindig olyan városban vagy faluban, amely méltó a kisgazdák jelmondatához, az „Isten–haza–család” hármasához. Ezúttal Pilis városára esett a választás – írja a Ripost.

Pilisen idén kilencedik alkalommal került megrendezésre a Földművesek Napja. Fotó: Karlik Dora

A Földművesek Napja a „csizmás” miniszternek állít emléket

A Földművesek Napját eredetileg Torgyán József, a Független Kisgazdapárt elnöke kezdeményezte, a törvényjavaslatot pedig Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő terjesztette az Országgyűlés elé. Az előkészületek már 2015-ben megkezdődtek, a hivatalos emléknap bevezetésére azonban 2018. szeptember 17-én került sor. Azért erre a dátumra esett a választás, mert a földreformjáról ismert „csizmás” miniszter, Nagyatádi Szabó István ezen a napon született. A rendezvényt minden évben az Arany-Korona Alapítvány szervezi, idén szeptember 13-án tartották meg.

A Földművesek Napján megünnepeljük azokat az embereket, akik hazánk életének gyakorlatilag az alappillérei, vagyis a földművesek, a gazdák és az élelmiszer előállítók, hiszen nélkülük nem lenne élet és nem lenne jövő. Az ő nagyszerű munkájukat köszönjük meg ezzel az ünnepséggel és megemlékezünk róluk

– fogalmazott dr. Pátzay György a Kisgazda Polgári Egyesület titkára, parlamenti szakértő.

Az idei rendezvényen a magyar kormány képviseletében Hubai Imre mezőgazdasági államtitkár, Velkei József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest vármegyei elnöke és Erdős Norbert, a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke, országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.

A felszólalók méltatták a gazdákat, hangsúlyozták a mezőgazdaság kiemelt szerepét, és több megbecsülést kértek a földművesek számára, kiemelve, hogy munkájuk minden ember életére hatással van.

A beszédek után színvonalas kulturális program következett, amelyet népi táncház és népzenei előadások színesítettek, majd díszebéd zárta a napot. Az ünnepi műsor részeként Erdélyi Csaba evangélikus lelkész istentiszteletet tartott, amely tovább erősítette az esemény közösségi és lelki jellegét.

A rendezvény helyszínének kiválasztásánál minden évben fontos szempont, hogy a településen jelen legyen a vidéki életforma és a kisgazdák hagyományos értékrendje. Tavaly Lajosmizsén tartották az eseményt, jövőre pedig, a jubileumi tizedik alkalommal, Nagyatádi Szabó István szülővárosa, Csokonyavisonta ad majd otthont a rendezvénynek. Az idei ünnepség végén a Földművesek Napja országos zászlaját ünnepélyesen átadták a következő helyszínt képviselő polgármesternek.