Egy motoros életét mentették meg a mentősök, elképesztő, ami ezután történt

Országos Mentőszolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 11:05
Megható történetet osztottak meg a mentők.
Ismét egy újabb életmentésről számolt be a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

mentő baleset
Fiatal motoroshoz siettek a mentősök Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

Mint azt a posztjukban írták, a napokban a Nyírábrányi Mentőállomás esetkocsija állomáshelyére tartva egy motoros balesetbe futott. A fiatal motoros az árokban feküdt eszméletlenül, az életmentők pedig habozás nélkül a sérült segítségére siettek. Gyors, emelt szintű ellátásban részesítették a férfit, akinek állapota stabilizálódott, majd baleseti centrumba szállította a mentőegység.

A balesetet követően édesanyja telefonon mondott köszönetet, majd a fiatal férfi is szerette volna személyesen megkeresni bajtársainkat. Miután hazaengedték a kórházból, ellátogatott a mentőállomásra, hogy megköszönje a segítséget. A bajtársak pedig annak örültek, hogy a sérült férfit épségben láthatják viszont. A mentők számára ez az igazi elismerés

- derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből.

 

