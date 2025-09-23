Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Durván égeti a nyelvet: Újabb kedvelt édességet vontak ki, de még vehettél belőle!

tünetek
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 16:24
veszélyesédesség
Még a konyhádban is lehet. Mutatjuk miről van szó!

Az NKFH közleményéből kiderült, hogy egy holland édességgyártó nyalókáját vonták ki a forgalomból, mert szörnyű tüneteket okozott. A Summer Pops Strawberry Flavour névre hallgató finomság fogyasztása során ugyanis döbbenetes érzékszervi eltéréseket észleltek.

Illusztráció: Pexels

A beszámolók szerint a nyalóka fogyasztása közben avas ízt lehet érezni, valamint a nyelvünk és a szánk is éghet közben. Ami még aggasztóbb, hogy 

Magyarországra is érkezett szállítmány egy holland importőrön keresztül.

Az aggasztó tüneteket számításba véve az NKFH nem késlekedett: felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BAU-TRANS 2000 Kft.) a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. Az elszállítást és a megsemmisítési munkálatokat továbbra is felügyelik.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu