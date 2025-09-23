Durván égeti a nyelvet: Újabb kedvelt édességet vontak ki, de még vehettél belőle!

Az NKFH közleményéből kiderült, hogy egy holland édességgyártó nyalókáját vonták ki a forgalomból, mert szörnyű tüneteket okozott. A Summer Pops Strawberry Flavour névre hallgató finomság fogyasztása során ugyanis döbbenetes érzékszervi eltéréseket észleltek.
A beszámolók szerint a nyalóka fogyasztása közben avas ízt lehet érezni, valamint a nyelvünk és a szánk is éghet közben. Ami még aggasztóbb, hogy
Magyarországra is érkezett szállítmány egy holland importőrön keresztül.
Az aggasztó tüneteket számításba véve az NKFH nem késlekedett: felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BAU-TRANS 2000 Kft.) a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. Az elszállítást és a megsemmisítési munkálatokat továbbra is felügyelik.
