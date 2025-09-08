A rendőrök is nevettek: visszahozta a lopott cipőt, mert nem volt jó!

Egy igazán mulatságos történet történt Szombathelyen, ahol egy tolvaj cipőt lopott, majd otthon döbbent rá, hogy rossz méretet vitt el. Mi mást tehetett volna? Természetesen másnap visszament, hogy kicserélje.
Időnként a rendőrök is találkoznak olyan történetekkel, amelyekre később mosolyogva emlékeznek vissza. Valószínűleg ez az eset is ilyen, mivel a szombathelyi áruházból lopott cipő után a férfi rájött, hogy tévedett a méretet illetően, így másnap megpróbálta visszacserélni a terméket.
A Szombathelyi Rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást a férfi ellen, aki szeptember 5-én egy áruházból az áruvédelmi eszköz eltávolításával vitt el egy pár cipőt – írta a Vaol.hu.
A cipőbolt ügyfélszolgálatán a férfit egy biztonsági őr felismerte, és nem engedte el, amíg a rendőrök meg nem érkeztek.
Az eset ritkaságszámba megy, akárcsak az, amikor egy huszonéves fiatal a járókelők segítségével lopott el egy autót. - írja az Origo.
