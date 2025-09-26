Budapest Design Week 2025 – Országos designünnep 10 városban, 175 programmal

A fővárosban mintegy 130 esemény, vidéken pedig 50 program valósul meg a Budapest Design Week alatt. Az esemény ideje alatt egymást érik a kiállítások, tárlatvezetések, design túrák, nyitott stúdiók, workshopok, kerekasztal-beszélgetések, szakmai előadások és közösségi események, a showroomok és galériák kedvezményes vásárlási lehetőségekkel készülnek. A kínálat rendkívül sokszínű: nyitott stúdiók, szakmai előadások, közösségi design-séták, családi kézműves foglalkozások, tervezői találkozások, design installációk, gasztroprogramok, könyvbemutatók, és interaktív élmények is szerepelnek benne. Az események között minden korosztály, szakmai irányultságtól függetlenül találhat számára érdekes élményt, izgalmas programot.

Fotó: Budapest Design Week

A rendezvény egyik legnagyobb erőssége, hogy túlmutat a fővároson és országszerte ad lehetőséget a designvilág felfedezésére. Az országos programkínálatban olyan nagymúltú programsorozatok találhatók, mint a 11. alkalommal megvalósuló DesignPécs és a 10. születésnapját ünneplő Sopron Design Week. Hozzájuk csatlakozik – idén első alkalommal – Debrecen, színes, a kreatívipar megismerését elmélyítő eseményekkel. Rajtuk kívül további 6 nagyváros, Győr, Kecskemét, Szentendre, Balatonfüred, Tata és Veszprém is saját eseményekkel gazdagítja a rendezvénysorozatot, melyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar design értékei az egész országban láthatóvá váljanak.

Az idei programsorozat mottója, a Fluid Boundaries – a designipari határok elmosódására, az anyagok, technológiák, szakterületek és tervező-gyártói szerepek közötti átjárhatóságra irányítja a figyelmet. Hiszen a design ma több mint tárgyalkotás: olyan komplex gondolkodásmód, amely új összefüggéseket teremt anyagok, technológiák és kultúrák között. Emellett a problémamegoldást, az innovációt és az élményteremtést egyszerre helyezi középpontba. A Budapest Design Week programjai olyan élményeket kínálnak, ahol a különböző művészeti és designterületek szabadon kapcsolódnak: hibrid installációk, interaktív bemutatók és inspiráló találkozások várják a látogatókat, miközben a tervezők nemcsak kiállítóként, hanem aktív közreműködőként is jelen vannak.

A Budapest Design Week legfontosabb küldetése, hogy láthatóvá tegye a kiemelkedő magyar tervezőket, márkákat és alkotásokat, és méltó szakmai elismerést biztosítson számukra országszerte. Ez a 12 nap a közös gondolkodásról, a szakmai párbeszédről és arról szól, hogy a design milyen szorosan kapcsolódik mindennapjainkhoz. Bízom benne, hogy a programok közelebb hozzák a design értékeit a nagyközönséghez, és hozzájárulnak a terület mélyebb megértéséhez, megszeretéséhez. A BDW mára olyan platformmá vált, ahol a szereplők bemutathatják innovációikat, tapasztalatot cserélhetnek és új együttműködéseket alakíthatnak ki, sőt az érdeklődők számára kedvezményes vásárlásokra is van mód

– mondta Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos. Hozzátette:

Meggyőződésem, hogy ha a fiatalok felfedezik a design ágazatok, illetve a képző- és iparművészet sokszínűségét és értékeit, abból olyan nemzeti tudásbázis jöhet létre, amely nemcsak a tehetségeket erősíti, hanem a jövő gazdaságát is támogatja. Ugyanis a kreatívipar Magyarországon nem csupán esztétikai értéket teremt, hanem gazdasági és társadalmi erőt is képvisel.

A Budapest Design Week keretében a kiemelt események között valósul meg immár 6. éve a designhét központi kiállítása, a 360 Design Budapest, amely közel 400 hazai és régiós tervező által megálmodott kortárs alkotást szemléz. Míg az Art Market Budapest 15. alkalommal nyitja meg kapuit, hogy Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi kortárs képzőművészeti vásárának adjon helyet. A 21 éves múltra visszatekintő Határtalan Design kiállítás 15 ország formatervezési remekeire nyújt nemzetközi kitekintést. Az EDIDA díjátadó negyedik alkalommal emeli ki a legjobb hazai alkotásokat, a MaxCity pedig régóta visszatérő partnerrendezvényeivel kapcsolódik. A változatos kínálatban kiemelt szerepet kapnak az oktatási intézmények diplomakiállításai: a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem, a Soproni Egyetem és Budapesti Komplex Szakoktatási Centrum intézményei is bemutatják a végzős hallgatók munkáit.