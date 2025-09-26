Budapest Design Week 2025 – Országos designünnep 10 városban, 175 programmal

A fővárosban mintegy 130 esemény, vidéken pedig 50 program valósul meg a Budapest Design Week alatt. Az esemény ideje alatt egymást érik a kiállítások, tárlatvezetések, design túrák, nyitott stúdiók, workshopok, kerekasztal-beszélgetések, szakmai előadások és közösségi események, a showroomok és galériák kedvezményes vásárlási lehetőségekkel készülnek. A kínálat rendkívül sokszínű: nyitott stúdiók, szakmai előadások, közösségi design-séták, családi kézműves foglalkozások, tervezői találkozások, design installációk, gasztroprogramok, könyvbemutatók, és interaktív élmények is szerepelnek benne. Az események között minden korosztály, szakmai irányultságtól függetlenül találhat számára érdekes élményt, izgalmas programot.
A rendezvény egyik legnagyobb erőssége, hogy túlmutat a fővároson és országszerte ad lehetőséget a designvilág felfedezésére. Az országos programkínálatban olyan nagymúltú programsorozatok találhatók, mint a 11. alkalommal megvalósuló DesignPécs és a 10. születésnapját ünneplő Sopron Design Week. Hozzájuk csatlakozik – idén első alkalommal – Debrecen, színes, a kreatívipar megismerését elmélyítő eseményekkel. Rajtuk kívül további 6 nagyváros, Győr, Kecskemét, Szentendre, Balatonfüred, Tata és Veszprém is saját eseményekkel gazdagítja a rendezvénysorozatot, melyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar design értékei az egész országban láthatóvá váljanak.
Az idei programsorozat mottója, a Fluid Boundaries – a designipari határok elmosódására, az anyagok, technológiák, szakterületek és tervező-gyártói szerepek közötti átjárhatóságra irányítja a figyelmet. Hiszen a design ma több mint tárgyalkotás: olyan komplex gondolkodásmód, amely új összefüggéseket teremt anyagok, technológiák és kultúrák között. Emellett a problémamegoldást, az innovációt és az élményteremtést egyszerre helyezi középpontba. A Budapest Design Week programjai olyan élményeket kínálnak, ahol a különböző művészeti és designterületek szabadon kapcsolódnak: hibrid installációk, interaktív bemutatók és inspiráló találkozások várják a látogatókat, miközben a tervezők nemcsak kiállítóként, hanem aktív közreműködőként is jelen vannak.
A Budapest Design Week legfontosabb küldetése, hogy láthatóvá tegye a kiemelkedő magyar tervezőket, márkákat és alkotásokat, és méltó szakmai elismerést biztosítson számukra országszerte. Ez a 12 nap a közös gondolkodásról, a szakmai párbeszédről és arról szól, hogy a design milyen szorosan kapcsolódik mindennapjainkhoz. Bízom benne, hogy a programok közelebb hozzák a design értékeit a nagyközönséghez, és hozzájárulnak a terület mélyebb megértéséhez, megszeretéséhez. A BDW mára olyan platformmá vált, ahol a szereplők bemutathatják innovációikat, tapasztalatot cserélhetnek és új együttműködéseket alakíthatnak ki, sőt az érdeklődők számára kedvezményes vásárlásokra is van mód
– mondta Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos. Hozzátette:
Meggyőződésem, hogy ha a fiatalok felfedezik a design ágazatok, illetve a képző- és iparművészet sokszínűségét és értékeit, abból olyan nemzeti tudásbázis jöhet létre, amely nemcsak a tehetségeket erősíti, hanem a jövő gazdaságát is támogatja. Ugyanis a kreatívipar Magyarországon nem csupán esztétikai értéket teremt, hanem gazdasági és társadalmi erőt is képvisel.
A Budapest Design Week keretében a kiemelt események között valósul meg immár 6. éve a designhét központi kiállítása, a 360 Design Budapest, amely közel 400 hazai és régiós tervező által megálmodott kortárs alkotást szemléz. Míg az Art Market Budapest 15. alkalommal nyitja meg kapuit, hogy Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi kortárs képzőművészeti vásárának adjon helyet. A 21 éves múltra visszatekintő Határtalan Design kiállítás 15 ország formatervezési remekeire nyújt nemzetközi kitekintést. Az EDIDA díjátadó negyedik alkalommal emeli ki a legjobb hazai alkotásokat, a MaxCity pedig régóta visszatérő partnerrendezvényeivel kapcsolódik. A változatos kínálatban kiemelt szerepet kapnak az oktatási intézmények diplomakiállításai: a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem, a Soproni Egyetem és Budapesti Komplex Szakoktatási Centrum intézményei is bemutatják a végzős hallgatók munkáit.
A közönség eligazodását idén egy különleges nyomtatott kiadvány is segíti, amely nemcsak a teljes programot foglalja össze, hanem önmagában is kreatív élményt kínál. A hivatalos weboldalon részletes leírások és interaktív térképek támogatják a látogatókat, hogy könnyedén összeállíthassák saját programtervüket. A városban sétálva is egyszerű lesz rálelni a designhét eseményeire: a helyszínek homlokzatain BDW zászlók hívják fel a figyelmet a programokra. A rendezvények többsége ingyenesen látogatható, bizonyos események azonban előzetes regisztrációhoz vagy belépőjegyhez kötöttek. A vidéki helyszínek könnyű beazonosítását a frissen létrehozott Local+ szekció segíti, amely kiemelten gyűjti össze és kommunikálja a helyi kezdeményezéseket.
A Magyar Divat & Design Ügynökség szervezésében megvalósuló Budapest Design Week hosszú távú célja, hogy regionális jelentőségű, élményalapú platformmá váljon, amely egyszerre erősíti a hazai ökoszisztémát és segíti a magyar kreatívipar nemzetközi láthatóságát és a szektor szereplőinek népszerűsítését.
A részletes program és a regisztrációs információk elérhetők a budapestdesignweek.hu oldalon.
A Budapest Design Week a legszélesebb közönségnek szóló legnagyobb hazai, élményalapú eseménysorozat. A Magyar Divat & Design Ügynökség által évente megrendezett programsorozat célja, hogy a design közvetlen hatását demonstrálja az élet minden területén, ezáltal a design, mint kulturális és gazdasági erőforrás szélesebb körben váljon ismertté, majd elismertté. A rendezvény szakmai partnerek által szervezett kísérőprogramok, kiemelt programok, valamint társrendezvények útján valósul meg, a fővárosban és társrendezvények útján további nagyvárosokban kínálva eseményeket. Az MDDÜ hosszabb távú célkitűzése a BDW regionális szintű élményalapú design eseménysorozattá fejlesztése.
A Magyar Divat & Design Ügynökség azzal a céllal alakult meg 2018-ban, hogy előre meghatározott stratégiai pillérek mentén – szakmai koordináció, hazai termékek elérhetőségének és kereskedelmi lehetőségeinek javítása, oktatásfejlesztés, valamint gyártásfejlesztés – hatékony és strukturált támogatást nyújtson a divat és a design ágazat minden szereplője számára. A célkitűzések megvalósításának érdekében olyan hazai rendezvényeket valósítanak meg évről-évre, mint a régió központi divateseményének számító Budapest Central European Fashion Week vagy a nemzetközi díjakat nyert 360 Design Budapest kiállítás. Emellett olyan külföldi szakmai rendezvényeken biztosítanak megjelenési és bemutatkozási lehetőséget a magyar alkotók számára, mint a Milano Fashion Week vagy a Maison & Objet designvásár. Kiemelt feladataik közé tartozik a szakmai szervezetekkel való stratégiai együttműködés, az export növelése, továbbá mentorprogramjaik megvalósításával a hazai márkák szakmai fejlődésének támogatása.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.