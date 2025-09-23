Világsztárok részvételével és teltházzal mentek a Budapesti Klasszikus Film Maraton programjai

Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte a Nemzeti Filmintézet (NFI) fesztiválját, a vasárnap este zárult 8. Budapesti Klasszikus Film Maratont (BKFM). A 100 éve született Makk Károly, a magyar származású hollywoodi forgatókönyvíró, Joe Eszterhas, valamint Szabó István, Atom Egoyan és David Cronenberg rendezők Robert Lantos producerrel közösen készített filmjei voltak a középpontban, amelyeket kivételesen nagyvásznon láthatott a közönség. Az összesen 122 vetítést, 26 diákvetítést, 6 kerekasztal-beszélgetést, 4 filmkoncertet, továbbá számos szakmai eseményt kínáló filmünnep programjai javarészt teltházzal mentek. A BKFM tovább erősítette hírnevét a restaurált filmek egyik legnagyobb nemzetközi fesztiváljaként.

A 8. Budapesti Klasszikus Film Maraton sztárjai: David Cronenberg, Robert Lantos, Atom Egoyan, Szabó István és Ráduly György (Fotó: David Lukacs)

Világsztárok a Budapesti Klasszikus Film Maratonon

A 8. Budapesti Klasszikus Film Maraton meghívására érkezett Magyarországra Atom Egoyan és David Cronberg, illetve több filmjük producere, Robert Lantos, akikkel számos programon találkozhatott személyesen a közönség. A világhírű vendégek az Oscar-díjas Mephisto rendezőjével, Szabó Istvánnal együtt izgalmas kerekasztal-beszélgetésen is részt vettek, amin a producer és a rendező közti szövetségről meséltek saját élményeiket felidézve. David Cronenberg mesterkurzust is tartott a jövő filmeseinek a Színház- és Filmművészeti Egyetem szervezésében. A hallgatóságot beavatta a rendezői munka kulisszatitkaiba és azt is elmondta, hogy mi a következő filmterve: a saját, Consumed című regényét szeretné adaptálni, és a forgatást részben Budapestre tervezi.

A Budapesti Klasszikus Film Maraton évről évre fejlődik, a közönsége folyamatosan nő. A világ nagy filmarchívumai rengeteg újonnan felújított filmmel segítik a munkánkat – ma már a bőség zavarával küzdünk, amikor a program összeállításán dolgozunk. Világhírű alkotók tisztelnek meg bennünket a látogatásukkal, és különösen nagy öröm, hogy ez a fesztivál alkalmat ad arra, hogy a magyar filmkincs fantasztikus remekműveit újra nagyvásznon vetítsük

– nyilatkozta Ráduly György, az NFI Filmmegőrzési- és technológiai divízió igazgatója, a BKFM fesztiváligazgatója, aki a napokban vehette át a francia Művészeti és Irodalmi Rend lovagi fokozatát Franciaország budapesti nagykövetétől, a francia-magyar együttműködéshez való kiemelkedő hozzájárulásáért a filmművészet területén.