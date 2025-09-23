Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Világsztárok részvételével és teltházzal mentek a Budapesti Klasszikus Film Maraton programjai

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 16:55
Budapest Filmmaratonfilm
Filmes őrület van Budapesten! Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte a Nemzeti Filmintézet (NFI) fesztiválját: ilyen volt a 8. Budapesti Klasszikus Film Maraton.

Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte a Nemzeti Filmintézet (NFI) fesztiválját, a vasárnap este zárult 8. Budapesti Klasszikus Film Maratont (BKFM). A 100 éve született Makk Károly, a magyar származású hollywoodi forgatókönyvíró, Joe Eszterhas, valamint Szabó István, Atom Egoyan és David Cronenberg rendezők Robert Lantos producerrel közösen készített filmjei voltak a középpontban, amelyeket kivételesen nagyvásznon láthatott a közönség. Az összesen 122 vetítést, 26 diákvetítést, 6 kerekasztal-beszélgetést, 4 filmkoncertet, továbbá számos szakmai eseményt kínáló filmünnep programjai javarészt teltházzal mentek. A BKFM tovább erősítette hírnevét a restaurált filmek egyik legnagyobb nemzetközi fesztiváljaként.

Budapesti Klasszikus Film Maraton
A 8. Budapesti Klasszikus Film Maraton sztárjai: David Cronenberg, Robert Lantos, Atom Egoyan, Szabó István és Ráduly György (Fotó: David Lukacs)

Világsztárok a Budapesti Klasszikus Film Maratonon

A 8. Budapesti Klasszikus Film Maraton meghívására érkezett Magyarországra Atom Egoyan és David Cronberg, illetve több filmjük producere, Robert Lantos, akikkel számos programon találkozhatott személyesen a közönség. A világhírű vendégek az Oscar-díjas Mephisto rendezőjével, Szabó Istvánnal együtt izgalmas kerekasztal-beszélgetésen is részt vettek, amin a producer és a rendező közti szövetségről meséltek saját élményeiket felidézve. David Cronenberg mesterkurzust is tartott a jövő filmeseinek a Színház- és Filmművészeti Egyetem szervezésében. A hallgatóságot beavatta a rendezői munka kulisszatitkaiba és azt is elmondta, hogy mi a következő filmterve: a saját, Consumed című regényét szeretné adaptálni, és a forgatást részben Budapestre tervezi.

A Budapesti Klasszikus Film Maraton évről évre fejlődik, a közönsége folyamatosan nő. A világ nagy filmarchívumai rengeteg újonnan felújított filmmel segítik a munkánkat – ma már a bőség zavarával küzdünk, amikor a program összeállításán dolgozunk. Világhírű alkotók tisztelnek meg bennünket a látogatásukkal, és különösen nagy öröm, hogy ez a fesztivál alkalmat ad arra, hogy a magyar filmkincs fantasztikus remekműveit újra nagyvásznon vetítsük

 – nyilatkozta Ráduly György, az NFI Filmmegőrzési- és technológiai divízió igazgatója, a BKFM fesztiváligazgatója, aki a napokban vehette át a francia Művészeti és Irodalmi Rend lovagi fokozatát Franciaország budapesti nagykövetétől, a francia-magyar együttműködéshez való kiemelkedő hozzájárulásáért a filmművészet területén.

A fesztiváligazgató kiemelte, hogy a közönség négy estén megtöltötte a Szent István teret, ahol a szabad ég alatt mozizhatott. A várakozást felülmúló számú nézőt csábítottak a mozikba a díszvendégek filmjei és a 100 éve született Makk Károly alkotásai is. A rendezőlegenda tíz, frissen restaurált filmjét most először láthatta a közönség, köztük a Liliomfi, a Szerelem, a Ház a sziklák alatt és a Mese a 12 találatról című remekműveket.

A páratlan élmények sorát gazdagította a Cannes-i Fesztivál művészeti igazgatója, a lyoni Lumiére Intézetet vezető Thierry Frémaux személyes magyarázatával bemutatott Lumière! – A kaland folytatódik című dokumentumfilm. Ezeket az első, máig lenyűgöző mozgóképeket 130 évvel ezelőtt forgatták a Lumière fivérek. A közel száz külföldi szakmai vendég közül kimagasló jelentőségű volt Nicolas Seydoux, a 130 éves Gaumont vállalat elnökének látogatása, aki 1974 óta vezeti Európa legnagyobb filmgyártó és forgalmazó vállalatát.

Nagy érdeklődés övezte ez első magyar rendezőnők egyike, Zsindelyné Tüdős Klára egyetlen filmje, a Fény és árnyék restaurálási premierjét is. Az 1943-ban készült film noir elemekkel átszőtt melodráma mától egy hétig ingyenes megtekinthető ITT.

A BKFM keretében tartották a Budapest Classics Lab szakmai programot hazai és külföldi szakember részvételével, ahol a legújabb filmarchívumi projektek és kutatási eredmények voltak terítéken. A fesztivál keretében tartotta éves közgyűlését a világ filmkritikusait tömörítő nemzetközi szövetség, a FIPRESCI, mely idén ünnepli fennállásának 100. jubileumi évét.

2026-ban a fesztivál folytatódik, jövő ősszel a 9. Budapesti Klasszikus Film Maraton várja a közönséget.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
