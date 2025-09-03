Beperelte a TASZ-t a Hell

Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 18:08
Beperelték a TASZ-t a Hell Energy Magyarország Kft. tulajdonosai.

Beperelték a TASZ-t a Hell Energy Magyarország Kft. tulajdonosai, mert szerintük a jogvédő szervezet megsértette a jó hírnevüket és becsületüket azzal, hogy a kommunikációs felületein beszámolt a Forbes ellen indított eljárásaikról, amelyekben a szervezet képviselte a lapot.

Ezek után a HELL közleményt adott ki:

"Reagálva a mai napon megjelent hírekre, a HELL ENERGY Magyarország Kft. fontosnak tartja, hogy néhány tényszerű információt megosszon a nyilvánossággal. Számunkra továbbra is a fogyasztók bizalma a legfontosabb, és nem kívánunk politikai vagy közéleti viták szereplőjévé válni.

Szeretnénk tisztázni, hogy jogi felszólító levelünket már 2025 februárjában megküldtük a TASZ számára. Részletesen megfogalmaztuk, mely állításokat tartjuk valótlannak, félrevezetőnek, illetve hamis színben feltüntetettnek. Mivel nem tettek ennek eleget, megtettük a szükséges jogi lépéseket. Fontos hangsúlyozni, hogy vállalatunk soha nem kezdeményezett jogvitát öncélúan, minden peres vagy hatósági eljárás egy adott magatartásra adott válaszlépés volt. A törvényes jogaink gyakorlása minden esetben törvényes keretek között történt, és nem volt célunk semmilyen formában agresszív fellépés.

Mi hiszünk a tényszerű kommunikációban, és mindig is kerültük a csúsztatásokat. Ezért fontosnak tartjuk jelezni: a TASZ által közöltekkel szemben 71 pontban fogalmaztunk meg kifogásokat, kizárólag olyan állításokkal kapcsolatban, amelyeket valótlannak és megtévesztőnek tartunk. A folyamatban lévő per célja nem a véleménynyilvánítás korlátozása, hanem az igazságtalan, jogsértő állításokkal szembeni törvényes jogérvényesítés.

A HELL ENERGY nem egyéni történet, hanem egy 2500 fős csapat sikere. Ez a közösség dolgozik nap mint nap azért, hogy a világ több mint 60 országában elérhető, kiváló minőségű és megfizethető termékeket kínáljunk. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon építettük fel ezt a márkát, és mára több országban is piacvezetővé váltunk, nemzetközi versenytársakkal szemben.

Vállalatunk növekedése mögött kemény munka, elkötelezettség és felelős gazdasági gondolkodás áll. Támogatásainkat és bevételeinket elsősorban hazai fejlesztésekre fordítjuk, ezzel is erősítve a magyar gazdaságot. A HELL ENERGY Magyarország Kft. összesített támogatási aránya jelenleg 18%, beruházásainkat túlnyomórészt saját kockázatunkra valósítjuk meg.

Számunkra minden fogyasztó egyformán fontos, függetlenül attól, hogy honnan jön, milyen nézeteket vall, vagy milyen háttérrel rendelkezik. A HELL egy közösség, és hálásak vagyunk mindenkinek, aki a mi termékeinket választja.

Nem célunk, hogy a nyilvánosság állandó szereplőivé váljunk, számunkra a márka és a csapatmunka a legfontosabb. Hiszünk abban, hogy a HELL sikere nem egyénekhez kötődik, hanem a több ezer elkötelezett munkatárs közös teljesítményéhez. Ezt a közösségi szellemet szeretnénk megőrizni és tovább erősíteni a jövőben is."

