Beperelte a TASZ-t a Hell

Beperelték a TASZ-t a Hell Energy Magyarország Kft. tulajdonosai, mert szerintük a jogvédő szervezet megsértette a jó hírnevüket és becsületüket azzal, hogy a kommunikációs felületein beszámolt a Forbes ellen indított eljárásaikról, amelyekben a szervezet képviselte a lapot.

Ezek után a HELL közleményt adott ki:

"Reagálva a mai napon megjelent hírekre, a HELL ENERGY Magyarország Kft. fontosnak tartja, hogy néhány tényszerű információt megosszon a nyilvánossággal. Számunkra továbbra is a fogyasztók bizalma a legfontosabb, és nem kívánunk politikai vagy közéleti viták szereplőjévé válni.

Szeretnénk tisztázni, hogy jogi felszólító levelünket már 2025 februárjában megküldtük a TASZ számára. Részletesen megfogalmaztuk, mely állításokat tartjuk valótlannak, félrevezetőnek, illetve hamis színben feltüntetettnek. Mivel nem tettek ennek eleget, megtettük a szükséges jogi lépéseket. Fontos hangsúlyozni, hogy vállalatunk soha nem kezdeményezett jogvitát öncélúan, minden peres vagy hatósági eljárás egy adott magatartásra adott válaszlépés volt. A törvényes jogaink gyakorlása minden esetben törvényes keretek között történt, és nem volt célunk semmilyen formában agresszív fellépés.

Mi hiszünk a tényszerű kommunikációban, és mindig is kerültük a csúsztatásokat. Ezért fontosnak tartjuk jelezni: a TASZ által közöltekkel szemben 71 pontban fogalmaztunk meg kifogásokat, kizárólag olyan állításokkal kapcsolatban, amelyeket valótlannak és megtévesztőnek tartunk. A folyamatban lévő per célja nem a véleménynyilvánítás korlátozása, hanem az igazságtalan, jogsértő állításokkal szembeni törvényes jogérvényesítés.

A HELL ENERGY nem egyéni történet, hanem egy 2500 fős csapat sikere. Ez a közösség dolgozik nap mint nap azért, hogy a világ több mint 60 országában elérhető, kiváló minőségű és megfizethető termékeket kínáljunk. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon építettük fel ezt a márkát, és mára több országban is piacvezetővé váltunk, nemzetközi versenytársakkal szemben.

Vállalatunk növekedése mögött kemény munka, elkötelezettség és felelős gazdasági gondolkodás áll. Támogatásainkat és bevételeinket elsősorban hazai fejlesztésekre fordítjuk, ezzel is erősítve a magyar gazdaságot. A HELL ENERGY Magyarország Kft. összesített támogatási aránya jelenleg 18%, beruházásainkat túlnyomórészt saját kockázatunkra valósítjuk meg.