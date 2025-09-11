Bejelentették a rossz hírt: bezár a Lidl

A Lidl az egyik legnépszerűbb áruházlánc hazánkban. Rengetegen keresik fel nap mint nap, hogy friss termékeket vehessenek ott. Azonban a vásárlók most nagyon rossz hírt kaptak.

Bezár a Lidl Fotó: Marjan Blan / Pexels

Ugyanis a Solton található bolt szeptember 14-én bezár. Ám szerencsére nem véglegesen, és mindössze csak az üzlet felújítása erejéig. Az áruházlánc tájékoztatása szerint nem sokáig tartanak a munkálatok, így hamarosan újra megnyitja kapuit az immár megújult bolt.

Ide mehetnek a vásárlók, amíg tart a felújítás

A Velinszky utcai áruházat például tavaly nyáron újították fel, és valószínűleg Solton is hasonló korszerűsítések zajlanak majd. A megnövekedett forgalomra azonban fel kell készülni a környék többi boltjában - írja a duol.hu cikke alapján a feol.hu.