Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Teodóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bejelentették a rossz hírt: bezár a Lidl

Lidl
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 06:55 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 11. 06:57
üzletbezárásboltfelújítás
A vásárlóknak most új bolt után kell nézniük.

A Lidl az egyik legnépszerűbb áruházlánc hazánkban. Rengetegen keresik fel nap mint nap, hogy friss termékeket vehessenek ott. Azonban a vásárlók most nagyon rossz hírt kaptak.

lidl önkiszolgáló kassza
Bezár a Lidl Fotó: Marjan Blan / Pexels

Ugyanis a Solton található bolt szeptember 14-én bezár. Ám szerencsére nem véglegesen, és mindössze csak az üzlet felújítása erejéig. Az áruházlánc tájékoztatása szerint nem sokáig tartanak a munkálatok, így hamarosan újra megnyitja kapuit az immár megújult bolt.

Ide mehetnek a vásárlók, amíg tart a felújítás

A Velinszky utcai áruházat például tavaly nyáron újították fel, és valószínűleg Solton is hasonló korszerűsítések zajlanak majd. A megnövekedett forgalomra azonban fel kell készülni a környék többi boltjában - írja a duol.hu cikke alapján a feol.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu