Most kaptuk az információt: halálos tragédia történt egy magyarországi Lidl-nél

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 15:40 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 06. 15:55
Hiába érkezett meg gyorsan a segítség, már nem tudtak életet menteni.
Megdöbbentő jeleneteknek lehettek szemtanúi a fonyódi Lidl vásárlói, miután az áruházhoz mentő és mentőhelikopter is érkezett szombat délelőtt. A Sonline információi szerint az egyik vásárló rosszul lett, az életet pedig nem tudták megmenteni.

A portál értesüléseit a rendőrség is megerősítette. A férfi vélhetően korábbi betegsége miatt lett rosszul, de a halál okát orvosszakértő vizsgálja - írják. 

 

