Most kaptuk az információt: halálos tragédia történt egy magyarországi Lidl-nél

Megdöbbentő jeleneteknek lehettek szemtanúi a fonyódi Lidl vásárlói, miután az áruházhoz mentő és mentőhelikopter is érkezett szombat délelőtt. A Sonline információi szerint az egyik vásárló rosszul lett, az életet pedig nem tudták megmenteni.
A portál értesüléseit a rendőrség is megerősítette. A férfi vélhetően korábbi betegsége miatt lett rosszul, de a halál okát orvosszakértő vizsgálja - írják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.