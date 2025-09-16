Országos ellenőrzés az utakon - fokozott ellenőrzésre számíthatnak az autósok országszerte

Ha telefonálsz vezetés közben, könnyen megbüntethetnek, sőt, ennél is nagyobb bajba kerülhetsz. Szeptember 16. és 22. között a rendőrség fokozott ellenőrzést tart.
Az ellenőrzések országszerte zajlanak, és a hatóságok külön felhívják a járművezetők figyelmét a mobiltelefon-használat veszélyeire, valamint minden olyan tevékenységre, amely az elektronikus eszközök kezelése miatt elvonhatja a figyelmet az útról.
A DUOL szerint nem csak a telefonálás lehet veszélyes, hanem bármilyen más eszközhasználat is, ami eltereli a sofőr figyelmét a forgalomról. A legjobb, amit tehetsz: indulás előtt állítsd be az eszközeidet, és vezetés közben ne nyúlj hozzájuk. A szabályok betartása nemcsak kötelező, hanem életeket is menthet.
