Országos ellenőrzés az utakon - fokozott ellenőrzésre számíthatnak az autósok országszerte

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 11:20
Ha telefonozol vezetés közben, téged is kiszúrhatnak. A rendőrség az elkövetkező napokban fokozottan ellenőrzi az autóvezetőket.

Ha telefonálsz vezetés közben, könnyen megbüntethetnek, sőt, ennél is nagyobb bajba kerülhetsz. Szeptember 16. és 22. között a rendőrség fokozott ellenőrzést tart.

A rendőrség fokozottan ellenőrzi az autóvezetőket.
Az ellenőrzések országszerte zajlanak, és a hatóságok külön felhívják a járművezetők figyelmét a mobiltelefon-használat veszélyeire, valamint minden olyan tevékenységre, amely az elektronikus eszközök kezelése miatt elvonhatja a figyelmet az útról.

Ezekre érdemes az autóban figyelni 

A DUOL szerint nem csak a telefonálás lehet veszélyes, hanem bármilyen más eszközhasználat is, ami eltereli a sofőr figyelmét a forgalomról. A legjobb, amit tehetsz: indulás előtt állítsd be az eszközeidet, és vezetés közben ne nyúlj hozzájuk. A szabályok betartása nemcsak kötelező, hanem életeket is menthet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
