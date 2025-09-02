Rémisztő pillanatok az autópályán: elképesztő felvétel a balesetről

Szombat este egy személyautó árokba csapódott az M3-as autópályán, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, Kerekharaszt közelében, az 51–52. kilométerszelvény között - írja a Heol.hu.

Sokkoló felvétel készült az M3-as autópályán Fotó: Pixabay

Árokba csapódott egy autó az M3-as autópályán

Hiába száraz az út és nem esik az eső, a baleset könnyen bekövetkezhet, különösen akkor, ha sietünk, és nem vesszük figyelembe az aktuális útviszonyokat. Egy elképesztő videó is bizonyítja ezt, amelyen egy olyan baleset látható, amit könnyedén el lehetett volna kerülni - olvasható a MKIF Zrt. Facebook bejegyzésében.

A videón a külső sávban haladó szürke autó sofőrje rosszul mérte fel a távolságot a belső sávban érkező kisteherautóhoz, előzés közben szalagkorlátnak ütközött, majd az árokban állt meg. Személyi sérülés a baleset során nem történt.

Az MKIF Zrt. szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy mindig lassítsunk, figyeljünk a környezetünkre, és csak biztonságosan soroljunk be, egy rossz döntés nemcsak minket, hanem másokat is veszélyeztethet. Vezessünk felelősséggel!