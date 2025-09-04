Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Fenyegető veszély a francia atomerőműnél

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 17:12
Franciaország egyik legnagyobb energiatermelő létesítményét váratlan természeti jelenség bénította meg.

Az atomerőmű egyik reaktorát teljes mértékben le kellett állítani, míg egy másikat biztonsági okokból visszafogták a medúzák miatt.

Medúzák támadták meg a francia atomerőművet. (képünk illusztráció)

A medúzák okoztak komoly fennakadást a normandiai Paluel atomerőműben, ahol szerdán este le kellett állítani a 4-es blokkot, míg a 3-as blokk teljesítményét biztonsági okokból mérsékelték. Az üzemeltető EDF közlése szerint a medúzák a hűtéshez használt tengervízszűrőket tömték el, így a reaktorokat nem lehetett teljes kapacitáson működtetni – írja a Newsweek.

Az atomerőmű a vizsgálatok idején csökkentetten működik

A szakemberek vizsgálják a szűrők állapotát, és dolgoznak a hűtőrendszer megtisztításán. A 4-es blokk újraindítását csak akkor engedélyezik, ha minden diagnosztikai ellenőrzés megtörtént, és biztonságosan helyreállítható a vízáramlás. Emellett a 2-es blokk karbantartás miatt már korábban is leállt, így az erőmű kapacitása ideiglenesen drasztikusan csökkent - írja az origo.

 

