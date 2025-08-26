Bejelentették: újabb vizsgálat indul a budapesti busztüzek miatt

Mint ismeretes, az elmúlt időszakban négy BKV autóbusz gyulladt ki Budapesten. Az emiatt elrendelt azonnali vizsgálat lesújtó és aggasztó eredménnyel zárult, több veszélyes hiányosságokat tárt fel az autóbuszok vonatkozásában. Ezért vált szükségessé a minél több autóbuszra kiterjedő, átfogó műszaki ellenőrzés.

Fotó: Szentkirályi Alexandra/Facebook

Emlékezetes, a kormányhivatal műszaki ellenőrei az azonnali, szúrópróba szerű műszaki ellenőrzés során az autóbuszok karbantartásáért és műszaki vizsgáztatásáért is felelős BKV négy telephelyén összesen 40, a mindennapi közlekedésben résztvevő járművet vizsgáltak át. Ezeknek a 22%-a alkalmatlan volt az utasok szállítására, ezért törölték azok műszaki érvényességét. Azonnali javítás elrendelésére a járművek 28%-a esetében volt szükség, szintén 28%-ot 30 napon belüli műszaki szemlére köteleztek.

A vizsgált járműveknek mindösszesen 22%-a volt műszakilag megfelelő állapotban.

A kormányhivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy a budapesti autóbuszokkal utazók ne kerüljenek veszélybe, amikor a közösségi közlekedést választják – olvasható z MTI-n.