Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter lapít, a városvezetés másra mutogat, az utasok pedig életveszélyben vannak

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 10:10
A közösségi oldalán hívta fel erre a figyelmet.
"Magyar Péter lapít, a városvezetés másra mutogat, az utasok pedig életveszélyben vannak a lángoló buszokon. Ez a rövid helyzetkép a Karácsony-Tisza vezette Budapesten. Ilyen Tarlós István főpolgármestersége idejében elképzelhetetlen lett volna!" - jelentette be a Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

Elképesztő eredménnyel zárult a Kormányhivatal vizsgálata a kigyulladt BKV buszok ügyében! A buszok 22 százaléka alkalmatlan az utasok biztonságos szállítására és 56 százaléknál egyéb műszaki problémákat találtak az ellenőrök. Mindössze a buszok 22 százaléka volt megfelelő állapotban a műszaki ellenőrök szerint. Ezeket az állapotokat pedig az elmaradt karbantartások okozzák. Óriási felelőtlenség! Nem csak a járművek kiégése miatti anyagi kár jelentős, ennél sokkal súlyosabb, hogy ezzel emberéletek kerültek veszélybe. A főpolgármester és szövetségesei nem mutogathatnak másra! Olyan egyszerűen nem történhet, hogy BKV buszok majd’ négyötöde veszélyes az utasok biztonságára az elmaradt karbantartások miatt, közben a csőd szélén táncoló város utolsó pénzéből szeméttelepet vásárolnak. A városvezetés hanyagsága nem veszélyeztetheti a budapestiek testi épségét!

- tette hozzá a frakcióvezető.

 

