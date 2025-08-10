Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pusztító földrengés rázta meg Törökországot, emberek vannak romok alatt

földrengés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 20:50
rengésföldrengés törökország
Legalább egy épület teljesen megsemmisült.
B. V.
A szerző cikkei

Richter-skála szerinti 6.1-es erősségű földrengés rázta meg Törökországot helyi idő szerint nem sokkal este 8 óra előtt. A földrengés epicentruma Balıkesirben, Törökország Mármara régiójában volt, de a rengést még Isztambul lakói is érezték. A hírek szerint összesen 10 épület sérült meg, de legalább egy épület, amelyben hat fő tartózkodott, teljesen megsemmisült. Közülük négyet már sikeresen kimentettek, ketten még mindig a romok alatt vannak. A helyi katasztrófavédelem a földrengést követően egy 3.0-s magnitúdójú utórengést is regisztrált, írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu