Pusztító földrengés rázta meg Törökországot, emberek vannak romok alatt

Richter-skála szerinti 6.1-es erősségű földrengés rázta meg Törökországot helyi idő szerint nem sokkal este 8 óra előtt. A földrengés epicentruma Balıkesirben, Törökország Mármara régiójában volt, de a rengést még Isztambul lakói is érezték. A hírek szerint összesen 10 épület sérült meg, de legalább egy épület, amelyben hat fő tartózkodott, teljesen megsemmisült. Közülük négyet már sikeresen kimentettek, ketten még mindig a romok alatt vannak. A helyi katasztrófavédelem a földrengést követően egy 3.0-s magnitúdójú utórengést is regisztrált, írja a Mirror.

🔴 #LATEST — 6.1-magnitude earthquake strikes Türkiye's Balikesir province, also felt in Istanbul pic.twitter.com/4kpyVmxLL0 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) August 10, 2025