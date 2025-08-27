Szexbotrány miatt rúgták ki egy hazai nagyvállalat vezetését

Elbocsátották az SAP Hungary Kft. teljes felső vezetését. A német hátterű, főként integrált vállalatirányítási rendszerek kiépítésével foglalkozó multinacionális vállalatnál zaftos ok miatt rúgták ki a vezetőket - írja a Magyar Nemzet.

Ugyanis az SAP egyik tavalyi konferenciájára örömlányokat hívtak, akiknek szolgáltatásait „Csendes szoba, masszázs” címszó alatt elkülönített helyen lehetett igénybe venni.

Állítólag külön Excel-táblázatban vezették, ki és mikor vette igénybe a külön szoba használatát. Az eset a német vezetésnek is feltűnt.

Értetlenül álltak afelett, hogy miért volt szükség masszázsra egy konferencián.

A vizsgálatok ezután indultak meg, amelyek során feltárták a masszázsszoba titkát, továbbá drogfogyasztás is történhetett. A szexbotrány miatt a teljes magyar vezetést menesztették, és válságstábot hívtak össze.

Az SAP azt követően hozott határozott intézkedéseket, hogy a Business Insider tavaly részletesen beszámolt az amerikai leányvállalat egy korábbi dolgozóját érintő szexuális visszaélési esetről.