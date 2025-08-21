Kész ítéletidő: az egész országra riasztást adtak ki

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 15:25
A jégeső sincs kizárva.

Narancssárga riasztás van érvényben több vármegyében is a zivatarok miatt.

Zivatarok csapnak le az ország több vármegyéjére. Fotó: Pexels

A HungaroMet Nonprofit Zrt. narancssárga riasztást adott ki Baranya vármegye, Bács-Kiskun Vármegye, Csongrád-Csanád Vármegye, Somogy Vármegye, valamint Tolna Vármegye területére zivatarok miatt. Az ország többi területére sárga jelzést van érvényben, zivatar és felhőszakadás miatt. A zivatarnál elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat, míg a felhőszakadásnál arra figyelmeztetnek, az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék is hullhat.

Az egész országra riasztást adtak ki / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.


 

 

