Fontos bejelentés: 2023-tól módosul a falusi CSOK településeinek listája

Három év alatt örömteli eredményeket hozott a falusi CSOK, ezért annak igénylése 2024. december 31-ig lehetséges azok számára, akik falun képzelik el a jövőjüket.

Összesen 2600 településen érhető el a meglévő ingatlan felújításra és bővítésre, valamint új ingatlan vásárlására, és annak felújítására vonatkozó támogatás. A lista Berente, Dömös, Jászkisér, Kerekharaszt, Komádi, Köröm, Kunmadaras, Mezőhegyes, Mezőladány, Söréd és Tornyospálca településekkel bővült.

„Az állami segítség már egy gyermekkel is számottevő, három gyermekkel pedig akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást jelent, amelyhez az eddigi kamattámogatott hitel szintén elérhető a jövőben is” – mondta el Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Az ÁFA-visszaigénylés is kérhető ezután is, ez ráadásul független a gyerekvállalástól, vagyis minden falusi CSOK-os településen igénybe vehető, és akár 5 millió forinttal is segítheti a családokat.

A családtámogatási intézkedéssel eddig több mint 36600 család vidéki otthonteremtéséhez járult hozzá a kormány, illetve 1200 településen sikerült megállítani a népességcsökkenést.

„Csak így tovább, hajrá, falvak” – zárta üzenetét Gyopáros Alpár.