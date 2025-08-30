Óráink vannak hátra: keményen fog lecsapni itt a vihar

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
2025. augusztus 30.
Viharos szél és néhol jégeső is előfordulhat.
Szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban a déli, kora délutáni óráktól, az ország középső sávjában és a Dél-Dunántúlon - figyelmeztet a HungaroMet. 

Mint a figyelmeztetésben írják, eleinte a cellákat kísérhetik viharos lökések (60-80, kis eséllyel > 80 km/h), és esetleg jégeső (ált. <2 cm) is, majd késő estétől egyre inkább a jelentős csapadék (> 10-20 mm) és a felhőszakadás (ált. 30-50 mm, lokálisan >50-70 mm) lesz a jellemző kísérőjelenség. Késő estére csökken a zivatarok számossága, de várhatóan nem szűnnek meg teljesen.

 

Vasárnap a késő délelőtti, déli óráktól estig, késő estig elsősorban a Dunától keletre és a Dunántúl keleti részén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat.

Ha még ez mind nem lenne elég arra is felhívták a lakosság figyelmét, miszerint szombaton már csak a délkeleti országrészben haladhatja meg a 25 fokot a napi középhőmérséklet. Vasárnapra ott is visszaesik a hőmérséklet.

