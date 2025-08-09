Perzselő napsütés és kibírhatatlan meleg vár ránk a következő napokban

Az időjárás most sem kímél meg minket, ugyanis az elkövetkező napokban csupán zavartalan, perzselő napsütésre és kegyetlen melegre lehet számítani. A kiadott HungaroMet-kánikula figyelmeztetés helytálló, ugyanis a hétvége és az előttünk álló hét igazi nyári kánikulával érkezik.

Perzselő napsütés és kibírhatatlan meleg vár ránk (Fotó: Köpönyeg.hu)

A hétvége kegyetlen lesz: szombaton néhány fátyolfelhő kíséretében 30–38 fokra számíthatunk, míg vasárnap már 31–40 fokos kánikulára van kilátás zavartalan napsütéssel.

Hétfőn marad a kánikula, 31–37 fok között, de az északnyugati szél néha megélénkülhet, és elvétve zápor is kialakulhat. Kedden 35 fok körüli átlaghőmérséklettel küzdünk majd meg, túlnyomóan száraz és meleg idő kíséretében - jelenti a Köpönyeg.