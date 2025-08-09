Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Emőd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Perzselő napsütés és kibírhatatlan meleg vár ránk a következő napokban

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 09. 06:00
nyárhőség
Érdemes igazán felkészültnek lenni a kánikulával szemben.

Az időjárás most sem kímél meg minket, ugyanis az elkövetkező napokban csupán zavartalan, perzselő napsütésre és kegyetlen melegre lehet számítani. A kiadott HungaroMet-kánikula figyelmeztetés helytálló, ugyanis a hétvége és az előttünk álló hét igazi nyári kánikulával érkezik.

Perzselő napsütés és kibírhatatlan meleg vár ránk a következő napokban
Perzselő napsütés és kibírhatatlan meleg vár ránk (Fotó: Köpönyeg.hu)

A hétvége kegyetlen lesz: szombaton néhány fátyolfelhő kíséretében 30–38 fokra számíthatunk, míg vasárnap már 31–40 fokos kánikulára van kilátás zavartalan napsütéssel.

Hétfőn marad a kánikula, 31–37 fok között, de az északnyugati szél néha megélénkülhet, és elvétve zápor is kialakulhat. Kedden 35 fok körüli átlaghőmérséklettel küzdünk majd meg, túlnyomóan száraz és meleg idő kíséretében - jelenti a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu